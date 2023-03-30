Türk askeri Kosovalılara Ramazan pidesi dağıttı

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR bünyesinde 1999 yılından buyana görev yapan Türk askeri sosyal faaliyetleri çerçevesinde Kosovalıların yanında olmaya devam ediyor. 24 yıldır Kosova'da her Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri yanı sıra iftar çadırı açan Türk askeri, konuşlu olduğu Prizren'de iftar öncesi Ramazan pidesi dağıttı.

Ramazan ayı boyunca farklı bölgelerde Ramazan pidesi dağıtımında bulunacak olan Mehmetçiğe vatandaşlar, yardımlarından dolayı teşekkür etti. Mehmetçik, her yıl olduğu gibi bu yılda Kosova'nın farklı şehirlerinde iftar çadırı açacak.

Enis Tabak

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