Türk atletizmi için parlak bir yıl

Türkiye'de sporun en büyük destekçisi Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde 2022 yılında Türk atletizminin gelişimi önemli bir boyuta geldi. Yıl boyunca birçok branşta 12 turnuva düzenlenerek sporcuların gelişimine katkı sağlandı. Turkcell ana sponsorluğundaki Atletizm Milli Takımı, 37 uluslararası turnuvada Türkiye'yi temsil ederken, bu sene lisanslı sporcu sayısı 186 bin, faal sporcu sayısı da 35 bin 667 oldu. Yıl boyunca 99 altın, 89 gümüş ve 74 bronz madalya sahiplerini buldu.

Tarihteki en büyük başarı elde edildi

Atletizm Milli Takımı, 2022 yılında Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'na ve Akdeniz Oyunları'na damga vurdu. Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide İsmail Nezir, 10 bin metre yürüyüşte ise Mazlum Demir dünya şampiyonu oldu. Atletizmin genç yıldızları, toplamda dört madalya, dört de Türkiye rekoruyla şampiyonayı tamamladı. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda da büyük başarılara imza atan ay-yıldızlı atletler, yedi altın, beş gümüş ve üç bronz ile 15 madalya topladı. Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını elde etti.

Bir diğer önemli başarı da Almanya'da düzenlenen 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda geldi. Milli atlet Yasemin Can, 10 bin metre finalinde altın madalya alarak ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Can, kadınlar 5 bin metrede de gümüş madalyanın sahibi olurken, erkekler 400 metre engellide ise Milli atlet Yasmani Copello, bronz madalyaya boynuna astı.

Lider Türkiye

Öte yandan Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'na damga vuran Türkiye, atletizmde de zirveyi kimseye bırakmadı. Atletizm branşında sporcularımız, 50 ülke arasında 13 altın, 10 gümüş ve 6 bronzla madalya sıralamasında ilk sırayı almayı başardı.

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