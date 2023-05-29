Türk balıkçı teknesine saldırı: 2 yaralı

Dün Karataş'tan denize açılan “Mahmut Can” isimli tekneye Uluslararası kara sularında olduğu sırada Suriye rejimi güvenlik güçleri tarafından saldırı gerçekleşti. Saldırı da gemide bulunan kaptan ve yanındaki şahıs yaralandı. Geminin bir çok yerinde mermi izi oluşurken, geminin camları da kırıldı. Kaptan yaralı halde gemiyi Hatay'ın Samandağ ilçesine kadar getirdi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konula ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'te açıklama yaptı. Bilgiç yaptığı açıklamada "Dışişleri Adana Karataş limanından denize açılan Mahmutcan-1 adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait iki gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde iki balıkçımızın hafif şekilde yaralanması ve teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz. Uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz” dedi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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