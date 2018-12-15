Türk balının en büyük müdavimi Arap emirleri

Dünya bal üretiminin en büyük oyuncularından Türk üreticilerin son yıllarda müşterileri Arap dünyası oldu. Türkiye'nin sahip olduğu iklim koşulları; çiçek balı, narenciye balı, kestane balı, dağ balı, çam balı gibi farklı bal çeşitleri Arap Yarımadası'nda coğrafi koşullar sebebiyle yalnızca sedir balının üretilmesi ise Arapların Türk balına olan ilgisini arttırdığı belirtiliyor.

"Özellikle son yıllarda yaşanan Arap turizmi balımıza olan ilgiyi ciddi anlamda arttırdı"

Türkiye'nin önemli bal ve arı ürünleri üreticilerinden Etabal'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, "Özellikle son yıllarda yaşanan Arap turizmi balımıza olan ilgiyi ciddi anlamda arttırdı. Hem Arap dünyasından gelen yurt dışı siparişleri hem de özellikle sırf bizim balımızı yemek için gelen Arap sayısı oldukça fazla. Arap coğrafyasından yoğun talep alıyoruz. Bazı emirler bizzat özel uçağı ile bizden bal veya polen, arısütü, propolis karışım kürünü aldırtıyor. Bu ülkemiz açısından gurur verici bir gelişme" açıklamasında bulundu.

"Satışların büyük çoğunluğu Araplara"

Arapların, yoğun talebi olduğunu belirten Aksoy, “Ülkemizin dört mevsimi yaşaması, endemik bitki çeşidi ve rakımı yüksek bölgelerin olması, farklı türlerde bal üretmemizi sağlıyor. Türkiye, bal üretimi konusunda Çin'in ardından ikinci sırada. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirliği başta olmak üzere Cezayir, Bahreyn, Mısır, Fas, Umman, Ürdün, Filistin, İranlılar yer alıyor. Aralarında Arap emirlerinin de bulunduğu, Ortadoğu'nun ileri gelen zengin iş adamları ve sanatçılar da var. Satışlarımızın yüzde 90 gibi çok ciddi bir oranı Araplara yönelik. Ham bal, arı sütü, polen ve propolis karışımımız Arap müşterilerimiz tarafından oldukça beğeniliyor” ifadelerini kullandı.