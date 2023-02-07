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Türk bayrağı enkazda bile yere düşürülmedi

Türk bayrağı enkazda bile yere düşürülmedi
Türk bayrağı enkazda bile yere düşürülmedi

Depremin yerle bir ettiği Adıyaman’da enkazda yere düşen Türk bayrak yeniden asıldı.

Türk bayrağı enkazda bile yere düşürülmedi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin en büyük hasar verdiği iller arasında yer alan Adıyaman'da ekipler, enkaz altındaki canlı kişilere ulaşmaya çalışıyor. Yıkılan bir binanın üzerinde bulunan 2 adet Türk bayrağı vatandaşlar ve ekipler tarafından enkaza yeniden asıldı. Enkazın önünde ateş yakan ve yakınlarının çıkarılmasını bekleyen yaşlı vatandaşlar, ömürlerinde hiç böyle bir doğal afet ve deprem görmediklerini dile getirdi.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir

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