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Türk bayrağı var diye FETÖ okulunu ziyaret etmişler

Türk bayrağı var diye FETÖ okulunu ziyaret etmişler
Türk bayrağı var diye FETÖ okulunu ziyaret etmişler

İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan eski BBP İzmir İl Başkanı İsmail Gider, Gürcistan'daki FETÖ'ye ait okulu Türk bayrağı olduğu için ziyaret ettiğini söyledi.

İzmir merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik düzenlenen 20 Nisan 2018'deki operasyonda gözaltına alınan düzenlenen operasyonda eski BBP İzmir İl Başkanı İsmail Gider'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. 

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Gider ve avukatı hazır bulundu.
Mahkemede tanık olarak dinlenen A.G., Gider'in FETÖ ile bağlantısının olmadığını savunarak, siyasi kimliğinden böyle bir bağlantının da olmasının söz konusu olamayacağını iddia etti.
A.G., mahkeme başkanının, "Sanık ile yurt dışına seyahat ettiniz mi?" sorusuna "2008'de Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Nahçıvan'a gerçekleştirdikleri geziye sanık ile beraber gittik. Bu organizasyon kesinlikle bir FETÖ organizasyonu değildi. Arkadaş grubuyla yaptığımız bu gezide masrafları da kendimiz karşıladık" diye cevap verdi. 

Mahkeme başkanının, "Gürcistan'da FETÖ'nün okulunda konakladınız mı?" sorusunu yönelttiği Gider ise "Gürcistan'da FETÖ'nün okulunda kalmadık. Yoldan geçerken Türk bayrağını gördüğümüz için okulu ziyaret ettik. Kısa bir süre sonra da oradan ayrıldık" dedi. 

Önceki savunmalarını tekrar eden Gider, Ramazan ayında yapmak istediği umre ziyareti için adli kontrol şartının bir süreliğine kaldırılmasını talep etti. 

Mahkeme heyeti, Gider'in adli kontrol şartıyla ilgili talebin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.  

Ali Gözeten
 

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