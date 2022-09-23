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Türk bayrağını alevlere teslim etmediler

Türk bayrağını alevlere teslim etmediler
Türk bayrağını alevlere teslim etmediler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Eylül’de başlayan orman yangını bir gün sonra kontrol altına alınırken, dev Türk bayrağının zarar görmemesi için verilen mücadele İnsansız Hava Aracı ile görüntülendi.

Türk bayrağını alevlere teslim etmediler - Tıkla İzle

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Eylül günü saat 12.30'da Yalancıbağoz mevkiinde başlayan orman yangını bir gün sonra ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alınmıştı. Alevlerin askeri bölgeye sıçramaması için havadan 36 helikopter ve 14 uçak, karadan da Bin 600 personel yangını söndürmek için canları pahasına alevlerle mücadele etti. Yangın esnasında orman muhafaza memuru dumanlardan etkilenmiş ve sağlık kuruluşuna kaldırılmıştı.

Yalancıboğaz mevkiinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan orman yangını, bölgedeki askeri üsse ait yüksek bir tepede bulunan dev Türk Bayrağının hemen yanına kadar yaklaşması üzerine yer ekipleri bayrak çevresinde bulunan ağaçları temizlerken, havadan da helikopter ile bölgeye sürekli olarak su boşaltıldı. Helikopter tarafından bölgeye su atılması ve yer ekiplerinin iş makinesi ile koordineli çalışması sonrası Türk Bayrağı alevlere teslim edilmedi.

Bekir Tosun - Güldemet Kızıl
 

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