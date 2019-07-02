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Türk bayrağını dünyanın en yüksek dağında dalgalandırdılar

Türk bayrağını dünyanın en yüksek dağında dalgalandırdılar
Türk bayrağını dünyanın en yüksek dağında dalgalandırdılar

Bursalı 11 dağcı, dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Çin-Nepal sınırındaki Everest’e tırmanarak, Türk bayrağını zirvede dalgalandırdı.

Everest Base Camp'a katılan yaşları 60'ın üstünde 11 Bursalı dağcı, 148 kilometre yürüyerek, 5 bin 364 metre yüksekliğe tırmandı.

Yenişehir ilçesinde özel bir şirkette genel müdürlük yapan ve aynı zamanda Bursa Sınır Tanımayan Dağcılar Spor Kulübü Başkanı Ethem Kuruçay, “Geçtiğimiz günlerde 17 gün süren Everest Base Camp programımıza Bursa'dan yaş ortalaması 60'ın üzerinde olan 11 kişi ile katıldık. İstanbul havaalanından Kazakistan'ın Almaata şehrine, oradan aktarma ile Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye geldik. Ardından yine aktarmalı olarak 22 saatlik uçuşun ardından Katmandu'ya ulaştık. Buradan da Mantali havaalanından Everest'in eteklerinde bulunan Lukla yerleşim yerine ulaştık. Sonunda 148 kilometre yürüyerek 5 bin 364 metre yüksekliğe çıkarak Everest dağında Türk bayrağımızı gururla dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadık” diye konuştu.
Everest'e tırmanan Bursalı dağcılar, “Hayallerimizin peşindeyiz. Dünyanın çatısında, dağların anasındayız. Çok mutluyuz” diye konuştu.  

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