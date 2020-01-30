Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile tepki: AP gereğini yapmalı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, "Bir tarafta Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" diyerek kâğıttan yapılmış Türk Bayrağı'nı yırttı.

Lagos'un büyük bir provakasyona imza attığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, “Bu davranışı Türk Milleti olarak kabul etmemiz imkan dahilinde değildir. Uğruna şehitler verdiğimiz, destanlar yazdığımız şanlı Türk Bayrağı'na uzanan eller kırılır. Yunan milletvekili haddini aşmıştır. Avrupa Parlamentosu, bayrağımıza saygısızlık yapan bu kişi hakkında gereğini yapmalıdır” dedi.

“Hesabı en kısa sürede sorulmalı”

Yunanistan'ın İslam karşıtı ve ırkçı açıklamalarına artık dur demesi gerektiğini de belirten Levent Uysal şöyle konuştu:

“Yunanistan Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusu yaşıyor. Biz o bölgede egemen oldukça daha da korkacaklar. Biz Türk milleti olarak bayrak için ölmek ne demektir biliriz, onlar da bilir! Ülkemizin bayrağına el uzatanlara en güzel cevabı atalarımız Ege Denizi'nde vermişti. Loannis Lagos'u şiddetle kınıyor, Avrupa Parlamentosu'nun bu faşist hareketin hesabını en kısa sürede sormasını bekliyoruz. Bayrağımıza el uzatmaya çalışanlara bir kez daha hatırlatmak isterim ki, şanlı bayrağımız ecdadlarınızı çarptığı gibi sizleri de çarpar…”

