Türk bilim insanından dünya çapında başarı

Bilim ve sanat alanında önemli başarılara imza atmış bilim insanlarını tek bir çatı altında toplayan aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde ortak çalışmalar sağladığı ve 1960 yılında Cenevre'de kurulan Dünya Sanat ve Bilim Akademisi'ne bu yıl Türkiye'den Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç üye olarak seçildi. Prof. Dr. Türker Kılıç, 62 yılda Türkiye'den kabul alan 8'inci bilim insanı oldu. Bu yıl tüm dünyadan yalnızca 11 üyenin kabul edildiği ve bünyesinde yaklaşık olarak 750 civarı bilim insanını bulunduran akademinin başlıca amacı; BM'ye ve fikir danışmak isteyen tüm siyasi liderlere rehberlik hizmetinde bulunarak, bilim ve sanatın toplum yararına en doğru biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

Ünlü teorik fizikçi Albert Einstein ile felsefeci Bertrand Russell'ın ortaya koyduğu “Russell-Einstein Manifestosu'nu temel ilke edinen akademinin kurulma sürecini anlatan Prof. Dr. Türker Kılıç, “Bilimsel bir çalışma olarak geliştirilen atom bombasının bir savaş aracı olarak kullanılması, dünyada büyük bir yıkıma neden oldu. Bütün bilim insanları da böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması için gerekli siyasi önlemlerin alınması konusunda birleşti. 1955'te ünlü teorik fizikçi Albert Einstein ile felsefeci Bertrand Russell'ın bir araya gelerek, ortaya koyduğu ‘Einstein-Russell Manifestosu' bu akademinin kurulması fikrinin temelini oluşturmuştur ” dedi.

Üyelik süreci üç yıl sürdü

Akademiye seçilme sürecini paylaşan Prof. Dr. Kılıç, “2018 yılında Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi adayı gösterildim. İlk olarak Asosiye Üye oldum. Daha sonra da Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi'ne aday olarak gösterildim. Aday gösterildikten sonra 2019'da Milano'da Dünya Sanat ve Bilim Akademisi'nin huzurunda bir sunum gerçekleştirdim. Üç yıllık bir süreç sonucunda belirlenen komite, bilim için yaptığım araştırmaları ve katkıları takip ederek, akademiye kabul edilmem noktasında karar verdi. Aralık ayında bu süreç benim için sonuçlandı ve asli üye olarak kabul edildim” diye konuştu.

Dünya liderlerine rehberlik hizmeti veriliyor

Akademinin bilime sağladığı kazanımları aktaran Kılıç, “Akademi BM'ye ve siyasetçilere danışmanlık hizmeti veriyor. Siyasetçilere bilimi daha faydalı kullanmaları adına rehberlik yapılıyor. Bu konuda çok büyük ihtiyaç var. Bunun dışında akademide bulunan Dünya Üniversitesi'nde her alan için bir fakülte var. Üyeler bu fakültelerdeki çalışmaları da izleyebiliyor. Bu da tek bir alanda uzmanlaşmak yerine, küresel zihin oluşumunu sağlıyor. Hem bilimin gelişmesinde hem de bilimin doğru kullanılmasında önemli bir rol oynuyor” şeklinde konuştu.