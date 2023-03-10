Türk Bilişim Vakfı'nın 'Başlangıç Noktası Akademi 2023' programı başlıyor

Türkiye Bilişim Vakfı ve Başlangıç Noktası, “Başlangıç Noktası Akademi 2023” programının üçüncü dönemini başlatıyor. Faruk Eczacıbaşı tarafından kurulan vakıf, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri gerçekleştirmek ve özellikle yeni teknolojilerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerine etkilerini inceleyip nitelikli ve saygın paydaşlar ile birlikte projeler üretmek, projelerin de uygulamalarını sağlama hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

“Değişen Dünyayı Birlikte Şekillendiriyoruz”

Program için öğrencilere davette bulunan TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Dünya çok hızlı değişiyor ve değişen dünyada sizlere çok ihtiyacımız var. Başlangıç Noktası Akademi de bu amaç uğruna kuruldu. Birlikte dünyayı anlayalım, sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyayı yeniden şekillendirelim. Bizimle beraber olun, birlikte umut vaat edelim. Umutla yeni bir dünyaya gidelim” diye konuştu.

Başvurular 31 Mart'ta sona eriyor

Başlangıç Noktası tarafından düzenlenen “Başlangıç Noktası Akademi 2023” programı, Enocta ve İstanbul Makine Mühendisleri Odası iş ortaklığıyla ve Cisco Networking Academy ve Siliconmade Academy katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Sürdürülebilirlik, Dijital Okuryazarlık ve Gelişen Teknolojiler, Mülakatlara Hazırlık, Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İmkânları olmak üzere 5 ana başlıktan oluşan programa başvurular 31 Mart'ta sona eriyor.

Öğrencilere burs ve staj imkânı

Program, ücretsiz olmasının yanı sıra yaklaşık dört ay sürecek eğitim süresince öğrencilere burs imkânı da sağlamayı hedefliyor. Çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleşecek ve interaktif olacak eğitim programlarının jüri değerlendirmesinin ardından başlatılması planlanıyor. Eğitim programından mezun olacak geleceğin nitelikli genç liderleri olmaya aday isimler, yenilikçi ve prestijli işletmelerde staj programlarına yerleşmek için görüşme fırsatı da yakalayacak. Programa microfon.co adresinden başvuru yapılabileceği belirtildi.

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