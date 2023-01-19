Türk çift, el işi bileklik satarak 25 günde 3 ülke gezdi

İstanbul'da dünyaevine girdikten sonra otostop çekerek Türkiye'yi gezen Hamit-Özlem Akın çifti, otostop yoluyla bu kez rotayı yurt dışına çevirdi. Balkanlar'da otostop çekerek Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u gezip, Kosova'ya geçen Türk çift, ihtiyaçlarını da el işi kolye satarak karşılıyor. Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Prizren'de 1 haftadır bulunduklarını belirten genç çift, Osmanlı döneminden kalma tarihi Taşköprü önünde açtıkları tezgahta bileklik satıyor. Son 25 günde 3 ülke gezen çiftin bir sonraki durağı ise Karadağ.

"Sosyal medyada ismimiz 'evli barksız', evlendiğimiz gün yola çıktık"

Geçimlerini bilekli satarak sağladıklarını ifade eden Hamit Akın, "Bölgede otostopla geziyoruz. Geçimimizi bileklik satarak sağlıyoruz. Türkiye'de 4 yıldır seyahat ediyoruz, aslında 4 yıldır yollardayız biz. İlk 2 yılını bisikletle gezdik, son 2 yılını da otostopla devam ettik, bisiklet bizi kısıtladı. Türkiye'den bir gelir kaynağımız olmadığı için gittiğimiz yerlerde sokakta tezgah açıp bileklik satarak geçimimizi sağlıyoruz. Aslında çoğu gezgin de bu şekilde geziyor ilk etapta. Sosyal medyaya da biz daha yeni başlayabildik, Instagram ve Youtube'ta 1-2 aydır varız. Bizim sosyal medyada ismimiz de ‘evli barksız' bu arada. Evlendiğimiz gün yola çıktık. Mobilyacı gezmek yerine dünyayı gezmeye karar verdik. Attık kendimizi yollara, 4 senedir geziyoruz” diye konuştu.

“Evlenmeden önce bu hayalimizi söylediğimizde bize karşı çıkmışlardı”

Ailesiyle irtibat halinde olduğunu söyleyen Özlem Akın, “Onların şu an geldikleri konum beni çok mutlu ediyor yani gurur duyuyorum. Çünkü şöyle biz evlenmeden önce bu hayalimizi biz neredeysek onlar da çadırlarını alıp yanımıza gelmeye başladılar. Şu an babam karavan yapıp Türkiye'yi gezmeyi düşünüyor, o yüzden çok gurur duyuyorum. Hatta babam, bana rağmen direndiğin için teşekkür ederim, o yüzden senle gurur duyuyorum, der” ifadelerini kullandı.

Prizren halkından bahseden Özlem Akın, “İnanılmaz bir yardımseverlik ve inanılmaz bir ilgi var. Bu benim çok hoşuma gitti. En uzun zaten Prizren'de kaldık. Burada insanlar şöyle, normalde biz bilezik satıyoruz ama insanlar burada destek olmak amaçlı geliyorlar yanımıza. Bileklik almaktan ziyade daha çok destek oluyorlar. İnsanlar çok aşırı ilgili, samimi. Normalde iki gün diye geldik ama şu an bir hafta oldu. İnsanlar çok güzel, çok güzel karşılıyorlar” dedi.

Enis Tabak



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