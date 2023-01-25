Türk Deniz Kuvvetleri'nin sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesaisi

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca alınan yoğun tedbirler başarıyla uygulanmaya devam ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte söz konusu tehdidin ortaya çıkmasının hemen ardından 18 Mart 2022'de yayımlanan NOTMAR ile denizciler uyarıldı, bununla birlikte Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile havadan mayın avlama gemisi ve karakol gemileriyle denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerine başlandı.

İstanbul Boğazı, elektro optik gözetleme sistemleri ile gözetlenirken mayın tespiti halinde imha etmek üzere Sualtı Savunma (SAS) timleri ise yüksek hazırlık durumuna geçirildi. Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası maksadıyla deniz karakol uçakları, Tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileri ile mayın gözetleme faaliyetleri sürüyor. Bugüne kadar mayın gözetleme faaliyetleri çerçevesinde toplam 6 bin 747 saat seyir ve 1496 saat uçuş gerçekleştirdi.

Gözetleme faaliyetleri, Romanya ve Bulgaristan Deniz Harekat Merkezleri ile koordine edilirken gerekli bilgi paylaşımının da yapıldığı belirtildi. Bakanlık yetkilileri faaliyetlerin başarılı bir şekilde devam ettiğini, Türkiye'nin ihtiyaç duyulması halinde her türlü yardıma hazır olduğunu da belirtti.

SAS timleri dört mayını imha etti

26 Mart'ta İstanbul Boğazı girişinde, 28 Mart'ta İğneada ve 6 Nisan'da Kefken açıklarında tespit edilen toplam 3 mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi. Daha sonra 18 Ekim'de Kıyıköy/Kırklareli açıklarında tespit edilen bir mayın ile daha SAS timleri tarafından imha edildi. Öte yandan Bulgaristan Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada Karadeniz'de tespit edilen bir mayının imha edildiği belirtildi.

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