Türk derbisi Anadolu Efes'in

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakanın ilk 4 dakikada 7-7 eşitlikle geçilirken, Micic ve Singleton'un basketleri ile Anadolu Efes skoru 12-7 yaptı. Daha sonra üst üste Williams ile sayılar bulan Fenerbahçe 9-0'lık seri yakaladı ve 16-12 öne geçti. Periyodun sonlarında Nando De Colo ile sayılar üreten sarı-lacivertliler, periyodu 22-20 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Micic ve Anderson'un basketleri başlayan Efes, 24-22 öne geçti. Daha sonra savunmada rakibini durduran Fenerbahçe, periyodun bitimine 5 dakika 24 saniye kala Ali Muhammed'in turnikesi ile üstün geri aldı (30-28). İki takım da hücumda sayı bulmakta zorlanırken devre 38-38 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyot Simon ve Williams'ın 3'lükleri ile başladı (41-41). Daha sonra Sertaç ve Larkin ile üst üste basketler bulan Anadolu Efes 6-0'lık seri yakaladı (41-47). Hücumda Larkin önderliğinde devam eden lacivert-beyazlılar periyodun bitimine 3 dakika 53 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı (43-53). Karşılıklı sayılarla geçen son bölüm sonunda Efes periyodu 59-49 önde tamamladı.

Son periyoda Fenerbahçe hücumda daha istekli başladı ve Sloukas'ın sayılarıyla skoru 62-54'e getirdi. Periyodun geri kalanın Fener geri dönmeye çalışsa da Anadolu Efes rakibine izin vermedi ve parkeden 81-73'lük skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skoreri lacivert-beyazlılarda 22 sayı ile oynayan Simon, sarı-lacivertlilerde ise 16 sayı ile Derrick Williams oldu.

Bu maçla birlikte Anadolu Efes üst üste 7. toplamda da 11. galibiyeti elde ederken, Fenerbahçe ise 8. mağlubiyetini aldı.

Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin ilk iki periyot sayı atamazken, kaydettiği 20 sayıyı üç ve dördüncü periyotta buldu.

Ergin Ataman'ın takımları, Zeljko Obradovic'in ekipleri karşısında Avrupa kupalarında deplasmanda 8. kez karşılaştı. Bu maç öncesinde Ataman'ın rakibine Avrupa deplasmanında hiç galibiyeti bulunmuyordu. Deneyimli çalıştırıcı böylece Obradovic'i ilk kez mağlup etmiş oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Daniel Hierrezuelo, Sasa Pukl, Mehdi Difallah

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 6, Nikola Kalinic 10, Kostas Sloukas 12, Nando De Colo 13, Derrick Williams 16, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 2, Luigi Datome 10, Joffrey Lauvergne 2, Vladimir Stimac

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Anadolu Efes: Shane Larkin 20, Rodrigue Beaubois, Chris Singleton 9, Sertaç Şanlı 15, Tibor Pleiss 4, Vasilije Micic 6, James Anderson 2, Alec Peters 3, Krunoslav Simon 22

Başantrenör: Ergin Ataman

1.Periyot: 22-20 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 38-38

3.Periyot: 49-59 (Anadolu Efes lehine)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

