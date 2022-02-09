Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Binali Yıldırım başkanlığında toplandı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım bu yıl 12'ncisi İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'ne ilk kez başkan olarak katıldı. Düzenlenen konseye Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinden temsilciler olarak Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adyrbek, Kırgızistan Aksakalı Medetkhan Sehrimkulov ile Özbekistan Aksakalı Bakhtiyor Sayfullayev katıldı.

Konseyin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yıldırım, “Uzun bir aradan sonra yeni dönemin ilk Aksakallar toplantısını bugün gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz üzere kısa süre önce İstanbul'da 8'inci Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde devlet başkanlarımız önemli tarihi kararlar aldılar. Bunlardan bir tanesi de Aksakallar Konseyi ile ilgiliydi. Alınan kararla birlikte Aksakallar Konseyi'ni yönetmeliği yenilendi ve yapısı güçlendirildi. Bu konuda ciddi gayret ve emeği olan genel sekreterimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum Aksakallar Konseyi yeni yapısıyla önümüzde ciddi projelerde daha fazla katkı sağlayacak, yön gösterici rol oynayacaktır” dedi.

“Türk Devletleri Teşkilatı günden güne büyüyor ve güçleniyor”

Konuşmasının devamında Aksakallar Konseyi'nin üstlendiği sorumluluğun günden güne arttığını belirten Yıldırım, “Türk Devletleri Teşkilatı günden güne büyüyor ve güçleniyor. Üstlendiği sorumluluk her geçen gün daha da artıyor. Gerek bölgede gerek dünyada daha önemli bir organizasyon haline geliyor. Tabiatıyla Bu gelişme içerisinde Aksakallar Konseyi'nin de sorumluluğu artmaktadır. Biz Aksakallar olarak alacağımız kararlarda, yapacağımız tavsiyelerde, gerçekleştireceğimiz çalışmalarla teşkilatımızın yükselmesine çalışmalarla önemli katkı sağlamayı düşünüyoruz. Aksakallar Konseyi'nin her üyesi derin tecrübeye sahip insanlardan oluşmaktadır. Bu potansiyeli en iyi şekilde kullanmalıyız. Zaten devlet ve hükümet başkanlarının İstanbul zirvesinde aldıkları kararın arkasında da bu hakikat mevcuttur.

Aksakallar Konseyi'nin tecrübesinin teşkilatın yürütmekte olduğu projelere katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu itibarla bizler Aksakallar olarak önümüzdeki süreçte sekreterlikle uyumlu bir çalışma içerisinde Dışişleri Bakanlarımızın da katkılarıyla devlet başkanlarının belirledikleri istikamet doğrultusunda Türk dünyasının Türk devletleri arasındaki ilişkileri geliştirmek, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda katkı sağlamak için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Bugünkü toplantımız bu amaca yönelik bir başlangıçtır. Aksakallılar Konseyi olarak burada gün boyunca neler yapabileceğimizi etrafı bir şekilde ele alacağız, konuşacağız” ifadelerini kullandı.

“2040 vizyonunun içerisinde de beş yıllık iş planı ve stratejik planlar var”

Aksakallar Konseyi'nin temel amacının üye ülkeler arasındaki her konunun geliştirilmesi olduğunun altını çizen Yıldırım, “ Bilindiği gibi 8'inci İstanbul zirvesinde 2040 vizyonu kabul edildi. 2040 vizyonunun içerisinde de beş yıllık iş planı ve stratejik planlar var. Tabiatıyla beş yıllık bu plan içerisinde yer alan eylemlerin bir eşgüdüm içerisinde tek tek ele alınması, bu konuda çeşitli etkinlikler yapılması raporlar hazırlanması ve üye ülkeler arasındaki entegrasyonun uyumu gerek ticaret ve ekonomik konular, ekonomik, ulaşım ve iletişim altyapı konuları gerekse kültürel ve diğer konularda geliştirilmesi temel amacımız içerisinde yer alacaktır” diye konuştu.

Murat Horoz - Gülşah Kahveci