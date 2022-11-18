Türk Devletleri Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Amreyev'e 'Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü'

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde düzenlenen törenle, eski Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'e Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından "Üstün Hizmet Ödülü" takdim edildi. "Baghdad bey, 40 yıllık meslek hayatında Türkiye-Kazakistan ilişkilerine ve Türk dünyasında dayanışmanın arttırılmasına değerli katkılar sundu" ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, "Değerli diplomat ve Türk dünyasının önde gelen şahsiyetlerinden Baghdad Amreyev'e Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü'nü vermek üzere bugün buradayız. Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü, bakanlığımın verdiği en üst düzey onur payesidir. Bu ödül, 1989'dan bugüne kadar yaklaşık 140 gerçek ve tüzel kişiye verildi. Son 8 yılda ise bu ödülü 12 kişiye vermeyi tercih ettik. Kıymetli dostum Baghdad bey, 40 yıllık meslek hayatında Türkiye-Kazakistan ilişkilerine ve Türk dünyasında dayanışmanın arttırılmasına değerli katkılar sundu. Baghdad bey, 2008-2011 yılları arasında Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptı. Nahçivan Anlaşması'nın imzalanmasına gidilen süreçte ve Türk Konseyi'nin teşkil edilmesinde önemli hizmetleri oldu. Türk Konseyi'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşüm sürecinde genel sekreterlik görevini yürütüyordu, çok önemli çalışmaları ve katkıları oldu" dedi.

"Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Türk dünyasının da yüzyılı olacak"'

Konuşmasının devamında Bakan Çavuşoğlu, "Tarihte olmadığı kadar birçok krizle aynı anda baş etmek zorundayız. Yanı başımızdaki Ukrayna Savaşı, gıda ve enerji güvenliği başta olmak üzere ciddi krizlere yol açtı. Küresel krizlerle mücadele ederken hem ülkemizi hem de büyük Türk dünyasını güvenlik ve refah kuşağına dönüştürecek adımları hep birlikte atmayı sürdüreceğiz. Türk dünyasını jeopolitik ve jeoekonomik konumuna tekrar yerleştirmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kadim bir devletle diplomasi geleneğimiz var. Bugün Baghdad beye takdim ettiğimiz ödül, köklü bir geleneğe dayanan Türk hariciyesinin şükran ifadesidir. Türkiye Yüzyılına 257 temsilcilikle dünyanın ilk 5 diplomatik ağına sahip ülkelerinden birisi olarak giriyoruz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Türk dünyasının da yüzyılı olacak. Baghdad Bey'e bu ödülü takdim etmek bizim için bir onurdur. Kendisine bundan sonraki görevlerinde de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Baghdad Amreyev'e Üstün Hizmet Ödülü takdim edildi. Amreyev'in kürsüde teşekkürlerini sunmasının ardından ödül töreni sona erdi.

Batuhan Altınbaş

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