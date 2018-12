Türk dizileri Uzakdoğu'da

5-7 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 'ATF Asya TV Forum ve İçerik Fuarı'nda, son yıllarda gerçekleştirdiği büyük atılımla ihracatta dünya ikinciliğine yükselen Türk dizi sektörü de yer alacak. Singapur'daki fuarda kurulacak 54 metrekarelik ülke standında Türk dizi filmleri uluslararası sektörün beğenisine sunulacak.

İzlenme rekorları kıran ve izleyici tarafından büyük bir beğeni ile takip edilen “Diriliş Ertuğrul”, “Payitaht: Abdulhamid”, “Bir Zamanlar Çukurova” ve “Çukur” gibi yapımlar fuar boyunca sektör profesyonelleri ile buluşturulacak.

Çin, Güney Kore, Hindistan, Endonezya, Filipinler, Malezya, Sri Lanka ve Tayland gibi Ülkemiz içerik sektörü açısından hedef pazarlar olan ülkelerin katılımcılarıyla doğrudan temas sağlanacak. Fuarda 5 Aralık Çarşamba günü Türk dizilerinin uluslararası pazarlama başarısını konu alan “The Success of Turkish Content: Reaching out to Global Markets” adlı bir panel de gerçekleştirilecek.