Türk DJ mesleğinin inceliklerini anlattı

DJ Orhan Uzdu, Türk DJ ve prodüktördür. Son yıllarda eğlence ve müzik dünyasına DJ'lerin ağırlığını koymasının beki de öncülerinden biri. Ünlü DJ, 21 yaşında başladığı DJ'liğe son hız devam ederken bir yandan da birçok başarılı müzisyenle stüdyo çalışmaları yapmakta. 2011 yılında müzik sektörüne profesyonel olarak adım atan DJ Orhan'ın hedefi oldukça büyük. Hedefinin dünyaca ünlü isimlerle çalışmak olduğunu dile getiren Uzdu, bu hedefinin büyük bir bölümünü gerçekleştirdi. Başarılı DJ ülkesini uluslararası alanda temsil etmekten de gurur duyduğunu ifade etti.

2012 yılında Türkiye'nin birçok yerinde düzenlenen müzik etkinliklerinde sahne alan DJ Orhan, aynı yıl bir rekorun da sahibi olmuştu. “Bir Yıl İçinde Sahneye En Çok Çıkan DJ” unvanına sahip olan başarılı müzisyen, takip eden yıllarda da müzik festivallerinin vazgeçilmezi oldu.

Aranjörlüğünü yaptığı albümlerde de büyük bir başarı yakalayan Orhan Uzdu'nun marifetleri sadece DJ'likte değil. Birçok enstrümanı çalabilen ve prodüktörlüğünü üstlendiği albümlerde de bu yeteneğini konuşturan Orhan Uzdu gelecek yıllarda da adından epey söz ettireceğe benziyor.



Ünlü DJ Orhan Uzdu Kimdir?

DJ Orhan Uzdu başarılı bir müzik eğitimi aldıktan sonra sektöre bomba gibi girmiş, on parmağında on marifet bir müzisyen. Türkiye'de ve dünyada birçok festivale davetli olarak katılan ve dinleyicilerinden tam not alan DJ Orhan Uzdu House tarzındaki müziğiyle de herkesin dikkatini çekiyor.

Orhan Uzdu müzik hayatının ilk yıllarında bile birçok DJ'in sahne aldığı etkinliklerde müziği ile ön plana çıkmayı başarabilmiş bir isim. Dinleyicileri tarafından çok sevilen Orhan Uzdu, DJ'lik basamaklarını beşer onar çıkmaya devam ediyor.

House Müziğe Yön Veren İsim: DJ Orhan Uzdu

Son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler hâle gelen House müzik, onu icra edenlerin de popülaritesini artırıyor. Orhan Uzdu de başarılı müzik hayatını zirveye oynayarak sürdüren House müzik sevdalılarından biri. Aynı zamanda prodüktörlük de yapan Orhan Uzdu, DJ'liğe ise 21 yaşındayken başladığını ifade ediyor. DJ'liği bir yaşam tarzı olarak tanımlayan başarılı DJ, mesleğini hayatının her alanına yansıtmaktan da çekinmiyor.

Bugüne kadar Türkiye'nin ünlü isimleriyle de birçok albüm çalışmasına imza atan ünlü DJ uluslararası alanda da adından oldukça sık söz ettiriyor. Bunun en iyi göstergelerinden biri de yakın zamanda Amerika'da düzenlenecek olan bir müzik festivalinde sahne alması için kendisine gönderilen davet… tarzın kullanıldığı çalışmalar yakından takip ediliyor.

DJ Orhan Uzdu: Phoenix Albümü Çıktı!

DJ Orhan Uzdu dinleyicileri tarafından merakla beklenen haberi duyurdu! Uzun zamandır albüm çalışmaları için stüdyoda sabahladığını ifade eden DJ Orhan Uzdu için heyecanlı bekleyiş mutlu sonla bitti. 29 yaşındaki İstanbullu DJ Orhan Uzdu hayranlarına yeni albümü Phoenix'in müjdesini verdi.

Son yıllarda Türkiye'nin ünlü isimleriyle başarılı albümlere imza atan prodüktör/DJ Orhan Uzdu bu kez kendi albümü için stüdyodaydı. Uzun soluklu bir stüdyo süreci sonrası hayranlarının heyecanlı bekleyişine kulak veren Orhan Uzdu onları Phoenix'le coşturmaya hazırlanıyor.

Albümü için dünyaca ünlü birçok isimle çalıştığını ifade eden başarılı DJ bu kez farklı bir House-Electro konseptiyle sevenlerine merhaba diyor. Ağırlıklı olarak özgün tarzını korumayı başardığı bir albüm yaptığını da söyleyen Orhan Uzdu'ya bu konuda dinleyicileri de katılıyor olacak ki, şimdiden albümüyle ilgili binlerce beğeni almış durumda. Biz de DJ Orhan Uzdu çıkardığı bu muhteşem albüm Phoenix'le, hem ulusal hem de uluslararası alanda başarılar diliyoruz.