Türk doktora Amerika'dan ödül

Uluslararası alanda en ünlü cerrahların katıldığı ve inovasyonla ilgili gelişmelerin izlendiği American-European Congress of Ophthalmic Surgery'nin (AECOS) 11'inci kez düzenlenen yaz sempozyumunda Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Aylin Kılıç'ın video çalışması ödüle layık görüldü. Amerika ve Avrupa'daki en ünlü cerrahların katıldığı sempozyumda AECOS yönetim kuruluna da seçilen Doç. Dr. Aylin Kılıç'ın, KeraNatural olarak bilinen kornea dokusunun cerrahi yöntemini gösterdiği videosu büyük beğeni topladı. Daha önce katarakt ve refraktif cerrahi, keratokonus alanında geliştirdiği yöntemlerle tıp literatürüne giren ve uluslararası birçok ödüle layık görülen Doç. Dr. Aylin Kılıç, “AECOS'ta genellikle inovasyonlarla ilişkili konular tartışılıyor. Bu toplantıda video yarışması yapıldı. Hazırladığım çalışma inovasyonla ilgili en iyi video ödülüne layık görüldü. Videomda Dünyada ilk kez Medipol Mega Üniversite Hastanesinde yaptığım KeraNatural isimli kornea dokusunun cerrahi yöntemini gösterdim” dedi.

“Kornea naklinden daha avantajlı bir yöntem”

KeraNatural uygulamasının, anestezi kullanılmadan lazer yardımıyla zayıflayan kornea tabakasına tünel açılarak doğal kornea dokusunun ağrısız, hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde yerleştirilmesi işlemi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kılıç, “KeraNatural yöntemine ilişkin Keratokonus hastalarına KeraNatural işlemini uyguladığımız zaman görme kapasitesinde artış olduğunu belirledik. 100'den fazla vaka yaptık ve bu tedavinin uygun keratokonus hastalarında kornea naklinin yerine geçebileceğini düşünüyoruz. Birçok keratokonus hastasının kornea nakli yerine bu tedaviden fayda göreceğine inanıyoruz. Keratokonus hastalığı genellikle adölesan çağda başlar yani 12 yaşından sonra keratokonus olan her hastada bu yöntem güvenle uygulanabilir” şeklinde konuştu.

“Ağrı yok, ertesi gün normal yaşama dönüş mümkün”

Hastaların işlemde herhangi bir ağrı hissetmediğine ve ertesi gün normal hayatına döndüğüne dikkati çeken Doç. Dr. Aylin Kılıç, “Bugüne kadar yaptığımız vakalarda keratokonus hastalarının görme kapasitelerinin arttığını tespit ettik. Kornea naklinde olduğu gibi dikişler ve devamlı takip gerektiren durumlar bu yöntemde yok. Geri dönüşümü de oldukça kolay çünkü eklediğimiz kornea dokusunu istediğimiz zaman çıkarabiliyoruz. Böylece memnun kalmayan ya da görmesini daha çok arttıralım dediğimiz hastalarda dokuyu çıkarabiliyoruz. Çıkardıktan sonra da hastaların en fayda göreceği modüle getirip kişiye ve keratokonusun şekline özel tekrar cerrahi planlıyoruz. Korneanın içine bu dokuyu yerleştirme fikri Hindistanlı Soosan Jacobs tarafından geliştirildi. Biz burada KeraNatural denen kornea dokusunu geliştirdik ve bu doku paketlenmiş halde ilk olarak hastanemizde kullanıldı. Biz yöntemimizi İstanbul Nomogramı olarak adlandırdık” ifadelerini kullandı.

“Amerika ve Avrupa bizden sonra uygulamaya başladı”

Tedavinin Amerika ve Avrupa'da da başladığına işaret eden Doç. Dr. Kılıç, “Yabancı meslektaşlarımıza bu konuda ilk yayınları yaptık ve destek vermeye başladık. Dünya genelindeki bütün cerrahlarla iletişim kuruyoruz. Amerika'daki göz bankası korneaları istediğimiz gibi şekillendirip gönderiyor. Tamamen organik ve biyolojik olan kornealar paketlenmiş halde Amerika'dan özel bir sistemle geliyor. Bu dokunun 2 yıl ömrü var ve biz bunu istediğimiz zaman hastalara kullanabiliyoruz. Gelen hastalarımızı aynı gün tedavi edebiliyoruz. Hastalar ertesi gün rahatlayıp iyileşmeleri için kendi şehirlerine, ülkelerine dönebiliyor. Hastanemizde başladığımız bu tedavinin gelecekte bütün Dünyada çok yaygın kullanılacağına eminim” diye konuştu.