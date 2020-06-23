İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk doktorun geliştirdiği tedavi ile kanserle mücadelede başarı oranı arttı

Türk doktorun geliştirdiği tedavi ile kanserle mücadelede başarı oranı arttı
Türk doktorun geliştirdiği tedavi ile kanserle mücadelede başarı oranı arttı

Almanya’da kanser türlerine karşı geliştirdiği ‘immune tedavi yöntemi’ ile gündeme gelen Türk Doktor Yadigâr Genç, geliştirdiği ‘immune tedavi yöntemi’ kanser hastalığında başarıyı arttırdığını açıkladı.

Eğitimini Aachen Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan Dr. Yadigar Genç, ışınlama ve kemoterapi ile kanser tedavisinde hasta olmayan hücrelerin de zarar görmesi dikkatini çekmesi üzerine geliştirdiği ‘immune tedavi yöntemi' ile kanser hastalığının tedavisinde başarıyı arttırdıklarını açıkladı. Hastanın kendi kanından üretilen savaşçı hücrelere kanser proteinlerinin yüklenmesi ve onkolitik virüslerin kullanıldığı yöntemde kanser tedavisinde başarı önemli ölçüde arttığı kaydedildi.

Almanya'da bulunan birçok hastanede onkololojik ameliyatlar gerçekleştiren Genç, Dünya'da ilk kez kanserin içerisinde yetişen ve kanseri içten yok eden hem de kanser ve tümörleri immune sistemine (bağışıklık sistemi) hedef tahtası haline getiren onkolotik bir virüs geliştirdiğini açıkladı.

Hedef, yakın gelecekte kanseri tamamen bitirmek
Türkiye'de geçen yıl kanser artışlarında bir artış gözlendiğini kaydeden Dr. Yadigâr Genç, “Rapor edilmiş kanserin ne kadar fazla hayatımıza dâhil olduğu ve büyük sorun oluşturduğu aşikar. Hedefimiz, immune terapi yöntemi ile yakın gelecekte kanseri tamamen bitirmek." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.