Türk doktorun uluslararası başarısı

1981 yılında Almanya'dan Türkiye'ye gelen Op. Dr. Arman Afrashi, 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1994 yılında aynı üniversitenin Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 2010 yılında uyku apne hastalığı ile ilgilenmeye başladı. 2011 yılında çalıştığı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs hastalıkları ve Göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesinde Doç. Dr. Zeynep Uçar ile tasarladığı yeni pozisyonel terapi yöntemi üzerine çalıştılar. Bu çalışma aynı yılın Kasım ayında Amerika'da Chest kongresinde sunuldu. Sunum özellikle dünyaca ünlü MAYO klinik uzmanları tarafından ilgi ile karşılandı.

Uluslararası Yayınlar İlgi Gösterdi

2010 yılında uyku apne cerrahisine başlayan Op. Dr. Arman Afrashi 2014 yılında uyku apnenin cerrahi tedavisi için tasarladığı bir protez olan Pharyngolateral Ferromagnetic Prothesis(PFP) güçlü bir KBB dergisi olan European Archives of Otolaryngology'de yayınladı. Bundan birkaç ay sonra pozisyonel terapi çalışması dünyanın uyku hastalıkları konusunda en önemli dergilerden biri olan Sleep and Breathing dergisinde yayınlandı. Peşpeşe saygın bilimsel dergilerde yayınlanan bu iki yayından sonra çok sayıda kitap veya bölüm yazma, reviewerlik ve editorial board üyelik davetleri alan Dr. Afrashi bunların bazılarını kabul etti. Aynı yıl bilimsel yenilikler için firmaların üyelerine bilimsel konuları danıştıkları Science Advisory Board üyeliği teklifini kabul etti.

Avrupa'dan Asya'ya

2017 yılında PFP buluşunu sunmak için yurtdışından birçok teklif alan Op. Dr. Afrashi önce İtalya'da ve daha sonra özel davet ile gittiği Çin'de sunum yaptı. 2018 yılında yüksek teknoloji gerektiren başka bir buluşu olan ‘'Vertebropharyngeal Prosthesis (VPP)''yi önce Almanya'nın Münih kentinde Avrupa'nın en önemli uyku cerrahisi kongresinde ve daha sonra özel davetle gittiği Çin'de sundu. 2019 yılında World Sleep Society'nin dünya uyku günü Türkiye delegesi oldu.

Dünyanın İlgi Odağı

Şimdiye dek binlerce uyku apne hastasını muayene edip 600'ü aşkın hastaya uyku cerrahisi uygulayan, bilimsel dergilerde dünyanın diğer ülkelerden dergilere yayınlatmak için gönderilen 40'a yakın bilimsel yayını düzelten ve şu anda elinde tasarladığı iki buluş daha mevcut olan Op. Dr. Arman Afrashi, bunları 2020 ve 2021 yılında uluslararası kongrelerde sunacağını söyledi. Uyku apne hastalığının tedavisini değiştirene kadar çalışacağını söyleyen Dr. Afrashi, bu hastalığın ve horlamanın tanısı ve tedavisinin doktorlar tarafından çok az bilindiğine değinerek dünyada yaklaşık 500 milyon uyku apne hastası ve bunun çok üzerinde horlayanın bulunduğunu, bu hastaların hipertansiyon, şeker ve kalp hastalığı, cinsel iktidarsızlığa ve hatta kansere yakalanmalarının mümkün olduğunu ve uyku apne hastalarının sadece yüzde 35-40'nın uyku cihazını kullanabildiklerini ve kalan yüzde 60 hastanın önemli tedavi yolunun uyku cerrahisi olduğunu ekledi.

