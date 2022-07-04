Türk dünyası Arafat'taki Rahmet Tepesi'nde kucaklaştı

ABD, Avrupa, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, İran'ın kuzeyi ve Afganistan'dan gelen, farklı coğrafyalardan Türk hacı adayları, mübarek topraklarda kucaklaşıp hasret gideriyor. Arafat'ta Hz. Adem ile Hz. Havva'nın yer yüzünde buluştuğu Rahmet Tepesi'nde bir araya gelen Türk hacı adayları İstanbul ve Anadolu'dan gelen kardeşleriyle sohbet ediyor.

Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Yemen, Endonezya, Malezya, Tayland, Singapur, Afrika ülkelerinin tamamı, Körfez ülkelerinden gelenler de Türk hacı adaylarıyla sevinçle muhabbet ediyor. Afganistan, Irak, Rusya, İran'dan hacı adayları içerisinde de akıcı Türkçe konuşan birçok hacı adayı bulunuyor. Afganistan'dan gelen hacı adayları da gözyaşları içinde hem İslam dünyasının sıkıntıları için hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti.

Bu sene 150 bini Suudi Arabistan vatandaşı olmak üzere 1 milyon kişiye hac vizesi verildi. Mekke'yi Mükerreme'de 100 binin üzerinde Türkçe konuşan hacı adayı bulunuyor. Türkiye'ye hac ibadeti için 37 bin 770 kontenjan verilirken, ikinci sırada yer alan Özbekistan'a ise 11 bin kontenjan verildi.

Kırgızistanlı hacı adayları da bu sene yüksek kontenjana sahip 3'üncü Türki devlet oldu. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonu konusunda Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yetkilileri ile işbirliği yapıyor.

Türk hacı adaylarına Arafat'a çıkışta özel yol tahsis ediliyor ve özel büyük klimalı çadırlar kuruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleri, Azerbaycanlılar başta olmak üzere birçok konuda Türki cumhuriyetleri vatandaşlarına da yardımcı oluyor.

Mekke'ye girişler dün itibarıyla kapatıldı. Bütün hacı adayları şehre gelerek tavaf alanlarını doldurdu. Her yıl ortalama 3 milyon hacı adayının geldiği Mekke'de salgın tedbirleri nedeniyle 1 milyon kişinin hac yapması, şehirde geçmiş hac programlarına göre ciddi bir rahatlama sağlıyor. Mekke'de hac ibadeti için 100 bin polis, sağlıkçı ve diğer resmi hizmetli memur görev yapıyor. Ayrıca her gün hacı adaylarına 200 bin şişe zemzem dağıtılıyor.

İrfan Altıkardeş - Süleyman Aydın

