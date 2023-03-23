Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: '45 bin atama yetmez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 45 bin öğretmen atamasını değerlendiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, uzun süredir bu atama müjdesinin beklendiğini söyleyerek, “Şubat ayı içerisinde yeni atama takviminin duyurulması gerekiyordu ama iki büyük depremden dolayı takvim ötelenmişti. 45 bin atama için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Bu atama elbette bir memnuniyet uyandırdı ama beklentimiz daha fazla atama sayısıydı” diye konuştu.

“45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha atama yapalım”

Öğretmenin eğitimin taşıyıcı kolonu olduğunu kaydeden Geylan, "Eğitimle ilgili alınacak öncelikli tedbir de öğretmen açığını gidermek olmalıdır. Bu nedenle önümüzdeki 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlamadan 45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha yapalım ki ücretli öğretmen sorunu Türkiye gündeminden çıkarılsın. Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz en az ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılmasıdır" değerlendirmesini yaptı.

Branşlar itibarıyla adil kontenjan dağılımının önemine de dikkati çeken Geylan, şöyle devam etti:

“45 bin atama dağılımında adaletli davranılması çok önemlidir. Öyle branşlar var ki, genç meslektaşlarımız KPSS'den 80-85 puan almasına rağmen atamaya tahsis edilen kadronun yetersiz olması nedeniyle atanamıyor. Bu sorunun kökten çözümü için atama sayısının artırılması gerekmektedir.”

Huzeyfe Tarık Yaman

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.