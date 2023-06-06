Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'En düşük memur maaşı 22 bin TL'dir, aksi düşünülemez'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Temmuz maaş artışları üzerinden yapılan tartışmaları gereksiz bulduğunu söyleyerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Temmuzda en düşük memur ücreti net 22 bin lira olacak' sözü yeni bir tartışmaya mahal veremez” dedi.

Genel Başkan Geylan yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 0,04 artış göstermesi üzerine, Temmuz maaş artışları üzerinden yapılan tartışmaları gereksiz buluyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Temmuzda en düşük memur ücreti net 22 bin TL olacak' sözü yeni bir tartışmaya mahal veremez. En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak oransal artış, tüm maaş kademelerine aynı şekilde yansıtılarak, Temmuz artışları belirlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Evren Doğru

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.