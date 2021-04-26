Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Proje okulları Yönetici atamaya tabi olmalı'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaptığı açıklamada proje okullarına yönetici ve öğretmen atama sürecinin devam ettiğini, ancak yönetmelikle ilgili kılavuzun da, duyurunun da yayınlanmadığını belirtti. Geylan, “Sınavla öğrenci alan ve akademik başarısı üst düzey öğrencilerimizin okuduğu okullarımız, kamuoyunda bilinen adıyla proje okulları. Peki ülkemizin geleceğini tayin edecek potansiyelimiz olan bu okullarımıza yönetici ve öğretmen tayini nasıl yürütülüyor? Örneğin, önceki öğretim yılında yaptığımız tespitlere göre ülke genelinde 940 proje okulunun 829 tanesinin müdürünün aynı sendikanın üyesi olduğunu tespit etmiştik. Önümüzdeki öğretim yılı için de proje okullarına öğretmen ve yönetici atamasıyla ilgili başvuru süreci devam ediyor. Süreç dediysem, lafın gelişi; ne kılavuz yayınlanmış, ne duyuru var. Proje okulları bakanlığa bağlı olmadığı için bu okulların yönetici atamaları MEB Yönetici Atama Yönetmeliği kapsamında yürümüyor. Atanacak yönetici ve öğretmenlerde öyle bir kısım yeterlilikler falan da aranmıyor. Geçmiş tecrübeler gösteriyor ki yandaşlık vasıflarına haizseniz yeterli. Nitekim aldığımız bilgiler, şimdi de benzer durumların tüm hızıyla yaşandığına işaret etmektedir. Proje okulları 'Yandaş yönetici atama projesi' olmaktan kurtarılmalıdır. Diğer okullarımız gibi bu okullarımız da yönetici atama yönetmeliğine tabi olmalı ve süreç sadece liyakat üzerinden yürütülmelidir” dedi.

Ali Nargüner

