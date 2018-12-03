Türk ekibi Bahreyn'de ilk FIA GT Uluslar Kupası'nı kazandı

Serbest antrenmanlar ve sıralama yarışlarında iyi bir performans gösteren Türk takımı, Salih Yoluç ve Ayhancan Güven kontrolünde ilk kez düzenlenen FIA GT Uluslar Kupas'ını 34 kapı numaralı RAM Racing Mercedes AMG GT3 ile kazanma başarısını gösterdi. Yarıştan sonra konuşan Salih Yoluç , ‘'Harika bir sonuç oldu. İnsanımızdan müthiş derecede destek gördük ve bundan dolayı çok mutlu olduk. Le Mans 24 saat galibiyeti bile bu kadar ses getiremeyebilirdi. Ülkemi temsil etme fırsatı bulduğum için çok şanslı ve gururlu hissediyorum'' dedi.

Etkinlik serbest antrenmanlarla başladı

2 gün süren etkinlik cuma günkü 2 80 dakikalık serbest antrenmanlar ile başladı. Ayhancan ve Salih'in değişerek kullandığı seansların ikincisini Türk takımı 1. sırada bitirdi. Aynı gün yapılan 2 20 dakikalık sıralama turlarında Salih ilk sıralama yarışı için 4. sırayı, Ayhancan ise ikinci sıralama yarışı için 3. sırayı aldı. Salih'in en iyi turu aslında 2. Sıra için yeterliydi ancak son virajda yavaş giden Arjantin yüzünden o tur tamamlanamadı.

2 sıralama yarışı sonucunda toplanan puanlar cumartesi gecesi koşulacak ana yarışın sıralamasını belirledi, bu yüzden iki yarışı da iyi noktada bitirip en azından ilk iki sırada başlamak Türk takımı için çok önemliydi, bunu da ilk sıralama yarışını 2., ikincisini ise 1. sırada bitirerek ilk cepte başlama hakkı elde ederek en iyi şekilde gerçekleştirdi.

İlk sıralama yarışını Türk ekibi 2. sırada bitirdi

İlk sıralama yarışına 4. sıradan başlayan Salih, Arjantin'i startta geçerek 3. sıraya yükseldi. İlk virajda ki kaosun içinden sıyrılmayı başaran Salih, Hong Kong'u yakalamaya başladı ve 4. virajda rakibini geçerek 2. sıraya yükseldi. Kısa bir süre sonra Meksika'nın geçmesiyle tekrar 3. sıraya düşen Salih, rakibine pek çok atak yapmasına rağmen geçemeyince erken pite girdi ve Ayhancan'a trafiksiz bir sürüş imkanı verdi. Ayhancan o sırada pitten çıkan İngiltere ile 1. virajda temas yaşamasına rağmen onu geçmeyi başardı ve 2. sıraya yükseldi ve yarışın sonuna kadar temposunu koruyup 2. sırada bitirmeyi başardı.

İkinci sıralama yarışını Türk takımı 1. bitirdi

İkinci sıralama yarışında Ayhancan 3. sırada başladı ve ilk virajdan önce mükemmel bir atak yaparak liderliği aldı. Pite girdiğinde Fransa'nın yaklaşık 1 saniye önündeydi ve Salih pitten çıktığında da bu fark korunuyordu. Salih 2. sıradaki Fransa ile farkı açmaya başladığı anda Güvenlik Aracı piste girdi ve farklar kapandı. Yarışın bitimine 8 dakika kala Güvenlik Aracı pite geri girdi ve Salih çok iyi bir start alarak yarışı kontrol altında tuttu ve İngiltere'nin 3 saniye önünde yarışı kazandı. Bu sonuç Türk takımına ana yarışa ilk cepte başlama hakkını verdi.

Türk takımı Türkiye'ye ilk FIA GT Uluslar Kupasını getirdi

Cumartesi gece ışıklar altında yapılan ikinci yarışta Salih iyi bir start aldı ve ilk virajda yerini korudu. Ancak arkasında olan olaylar ve kazalar yüzünden Güvenlik aracı tekrar piste girdi ve uzun süre pistte kaldı. Güvenlik aracı tekrar pite girdikten sonra başlayan yarışta İngiltere ile zorlu bir mücadele içine giren Salih, bu esnada Rus aracının da önde ki mücadeleden faydalanarak aradan geçmesiyle 3. sıraya düştü. Salih, Rusya'ya pek çok atak yapsa da geçmeyi başaramadı ve pite 3. sırada girerek direksiyonu Ayhancan'a verdi. Ayhancan daha sonra mükemmel bir sürüş çıkararak önce Rusya'yı ardından da İngiltere'yi harika ataklarla geçerek Türkiye'ye ilk FIA GT Uluslar Kupasını getirmiş oldu. SRO Motorsport tarafından çekilen videoda Yoluç ve Güven'in yarışta başından sonuna gösterdikleri performans sergilenirken Türk takımının başarısı herkesi gururlandırdı.

“Ayhancan'ın da harika sürüşü ve harika ataklarıyla kazandık”

Yarış hakkında konuşan Yoluç, "RAM Racing her zaman ki gibi güzel bir araç hazırladı. Ancak büyük frenaj noktalarının olduğu bu pistte Ferrari'lerin bu açıdan bize karşı çok ciddi bir avantajı oldu, o yüzden risk almadan atak yapmak pek kolay değildi. 3. sıraya düşünce Rusya'yı geçmek için lastiklerimi aşırı zorlamayı istemedim, Ayhancan'ın zaten Rusya'nın diğer pilotunu kolaylıkla geçebileceğini biliyordum, nitekim de öyle oldu. Ancak İngiltere ile aradaki farkı kapatabilmesi için iyi durumda lastiklere ihtiyacı vardı. Nitekim İngiltere lastiklerini ilk baştan çok fazla zorlayarak yarışın ikinci bölümünde bütün yol tutuşunu kaybetti, Ayhancan'ın da harika sürüşü ve harika ataklarıyla kazandık. Bizden yavaş Rusya'nın arkasında normaldekaybetmeyeceğimiz 7-8 saniye kaybettik, pite girişte dahil, o olmasaydı çok daha rahat bir galibiyet olurdu. Ayhancan'ın performansıyla gurur duydum, her yerde ve herkese karşı yarışabileceğini ve kazanabileceğini kanıtladı. Bunu biz zaten biliyorduk, artık çok daha fazla insan biliyor. Onun adına da ayrıca mutluyum'' dedi.

Salih bir daha ki hafta sonu (8-9 Aralık) Fuji'de Asya Le Mans Serisi'nin ikinci yarışında United Autosports adına ikinci yarışına çıkacak. Şangay'da ki podyum ve Bahreyn'de ki galibiyetin momentumuyla hedef yine iyi bir sonuç almak olacak.