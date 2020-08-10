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Türk F-16'ları Azerbaycan'a ait savaş uçakları ile Azerbaycan semalarında

Türk F-16'ları Azerbaycan'a ait savaş uçakları ile Azerbaycan semalarında
Türk F-16'ları Azerbaycan'a ait savaş uçakları ile Azerbaycan semalarında

Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatları kapsamında düzenlenen “TurAz Kartalı 2020” tatbikatında Türk F-16’ları Azerbaycan'a ait savaş uçakları ile uçuşlar gerçekleştirdi.

Türk F-16’ları Azerbaycan'a ait savaş uçakları ile Azerbaycan semalarında - Tıkla İzle

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “TurAz Kartalı 2020” tatbikatında Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçaklarının uçuşlar gerçekleştirerek çeşitli görevler yaptığı belirtildi. Tatbikat senaryosuna göre, savaş uçaklarının çift ve grup halinde uçuşlar gerçekleştirerek verilen görevleri başarıyla icra ettiği vurgulandı.

Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları

Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetleri katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatlar Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülüyor ve tatbikatlar bugün sona erecek.

Kamil Nadirli

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