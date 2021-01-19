‘Türk futbolunun en acı günü' 32 yıl sonra anıtlaşıyor

Havza ilçesinde 20 Ocak 1989 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör, futbolcular ve otobüs şoförünün anısına Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne yaptırılan ‘Samsunspor Anıtı'nın açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yarın yapılacak. Saat 11.00'de yapılacak törenle kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan anılacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı Ocak ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanmasıyla yapımına başlanan Samsunspor Anıtı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Seylan tarafından tasarlandı. Tabanda ve cephede beşgen formunda olup 1919 santimetre yüksekliğe ve 320 metrekare oturum alanına sahip anıt, 9 adet betonarme fore kazık üzerine yerleştirildi. Taşıyıcı sisteminde betonarme ve çelik konstrüksiyon kompozit kullanıldı. Dış yüzeyine ayrıca ayna formunda, çapı 3.30 metre olan küre monte edildi. Küre üzerinde de top formunu yakalamak amacıyla paslanmaz çelikten 11 adet beşgen desen yer aldı.

Kazanın üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen acıyı ilk günkü gibi yüreğinde hissettiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türk futbolumuzun en acı hadiselerinden birinin yaşandığı 20 Ocak 1989'daki kazada hayatını kaybeden değerlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Hala ilk günkü gibi acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Samsunspor Anıtı'nın Millet Bahçesi'ndeki yerini alacak olması anlamlı. Kazanın 32.yıldönümünde sayın bakanımızın da katılımıyla Millet Bahçesi içerisindeki anıtımızın açılışını yapacağız” dedi.