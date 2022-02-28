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Türk genci bombalama anını görüntüleyip dehşeti yaşadı

Türk genci bombalama anını görüntüleyip dehşeti yaşadı
Türk genci bombalama anını görüntüleyip dehşeti yaşadı

Ukrayna'da yaşayan Zonguldaklı Ege Gürel, market alışverişi sonrası evine gitmek istediği sırada yakınlarındaki bombalama anını görüntüledi. Dehşeti yaşayan genç, sığınağa koştu.

Türk genci bombalama anını görüntüleyip dehşeti yaşadı - Tıkla İzle

Ukrayna'da yaşayan 22 yaşındaki Ege Gürel, yazılım mühendisliği üçüncü sınıfta eğitim gördüğü sırada yaşanan saldırılarda endişeli bekleyişini sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşan market önünde sıra bekleyen Gürel, market alışverişi sonrası evine gitmek istedi.

Dönüş yolunda bombalama başlayınca Türk genci koşar adımlarla sığınağa giderken, bir yandan da bombalama anını cep telefonuyla görüntüledi. Panik yaşayan Gürel, "Şu an tahliyemiz belli oldu. Eve gidiyoruz. Bombalar çok şiddetli. Gözümüzle gördük. Evin yakınlarına düştü" diyerek dehşeti anlattı.

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