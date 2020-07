Türk genci, Girl Up programında binlerce kişiye konuştu

Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl kampüsü öğrencisi 17 yaşındaki Selin Özünaldım, Birleşmiş Milletler Vakfı'nın kampanyası olan Girl Up'ın düzenlediği Global Leaders Summit'te konuşma gerçekleştirdi. Bu yıl ilk kez pandemi nedeniyle online düzenlenen programda ‘beden olumlama' üzerine kendi hikayesini paylaşan Özünaldım, 50 genç kız arasında tek Türk oldu. Programa Michelle Obama, Priyanka Chopra, Meghan Markle ve Naida Murad gibi isimler de konuk olarak katıldı. Online olarak gerçekleşen konferansı 170 ülkeden 40 bin kişi takip etti.

10 bin kişilik katılım

Girl Up'ın, Birleşmiş Milletler Vakfı tarafından bundan 10 sene önce başlatılmış bir kampanya olduğunu belirten Özünaldım, “Amacımız, genç kızların iletişim, liderlik, organizasyon becerilerini geliştirebilecekleri ve inandıkları konuları savunabilecekleri ortamı sağlamak. Girl Up şu ana kadar 124 ülkede 3 bin 600 kulüp açtı ve 58 bin kız çocuğunun hayatına dokundu. Girl Up, her sene ‘Liderlik Zirvesi' adı altında Washington, DC'de üç gün gerçekleştirilen bir konferans düzenliyor. Bu konferansta genç aktivistler; bilim, sanat, spor, siyaset gibi konularda alanında uzman, dünya liderleri ile bir araya gelme, açık oturumlara katılma ve atölyelerde yer alma fırsatı elde ediyor. Bu konferansa her yıl 4 bin ila 6 bin genç kız katılıyor. Ancak bu sene ilk defa pandemi nedeniyle sanal ortama taşındı ve büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu yıl konferansa 10 bin katılım oldu” dedi.

Türkiye'deki ilk Girl Up Toplum Kulübü'nü kurdu

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği hareketi olan HeForShe'nin ülkemizdeki en genç temsilcisi olduğunu belirten Özünaldım, “Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Genç Aktivistler Programı'na kabul edilen 300 gençten biriyim. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği, eğitimde eşitlik gibi konular benim için çok değerli ve üzerine çalışmak istediğim konular. Kadınların, kadınları destelediği bir platforma her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu konuda ne yapabileceğimi düşünürken internette Girl Up'a rastladım. Ülkemizde açılan hiçbir Girl Up kulübünün olmadığını fark ettim ve ilk adımı atmaya karar verdim. Böylece Girl Up'ın yönetim kurulu ile iletişime geçtim. Toplumdaki her kızın kendi sesini duyurabileceği bir platforma ihtiyacımız vardı. Bu sebeple Türkiye'deki ilk Girl Up Toplum Kulübü'nü kurdum. Şu anda birkaç aylık bir kulübüz ama Türkiye'de ilk olduğumuz için hem Girl Up hem de diğer Girl Up kulüpleri tarafından büyük destek görüyoruz” diye konuştu.

50 genç kız arasında tek Türk

Girl Up'ın programında konuşma şansı elde etme sürecini anlatan Özünaldım, şöyle konuştu: “Her zaman kendi hikayemi ve kendi tutkularımı anlatabileceğim bir platform arıyordum. Tam bu sırada Girl Up'tan bir mail aldım. Liderlik Zirvesi'nde her yıl Inspire Oturumları adı altında 20 dakikalık konuşmalar gerçekleştiriliyor. Dünyadan 50 genç kız seçilerek kendi hikayelerini belirledikleri konu başlığında anlatmaları için imkan sunuluyor. Bu sene de ben, Girl Up Ailesi'ndeki ilk senemde bu oturumlardaki konuşmacılardan biri olmaya hak kazandım. Türkiye'deki tek konuşmacıyım. Herkesin kendi belirlediği konuşmayı paylaştığı bu oturumda ben de benden olumlama üzerine konuşmak istedim. Aslında benim gibi binlerce genç kızın hayatını etkileyen bir konunun üstünün kapatıldığına inanıyorum. Bu konu hakkında kendi hikayemi arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Beden olumlama gibi kişisel ama aslında bir o kadar da evrensel bir konuyu arkadaşlarımla paylaştığım için çok mutluyum.”

“Benim için büyük onur”

Binlerce kişinin izlediği programda konuşma yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Özünaldım, “Bu konuşmayı yapacağım söylendiğinde ilk başta inanamamıştım. Girl Up, yüz binlerce kişinin içinde olduğu bir kampanya ve burada benim de bir konuşma yapmam beni çok duygulandırdı. Beden olumlama üzerine artık açıkça konuşmak, bu konuyu her platformda dile getirmek istiyorum. Geçmişte bunu yapamıyordum. İki senedir aktivizm çalışmaları yürütüyorum ve bir yerde çıkıp beden olumlama üzerine konuşamazdım. O kızlarla aynı şeyleri hissedip ‘bedeninizi sevin' diyemezdim. Beden olumlama bir gecede olmuyor. Bu bir süreç. Ancak artık kendimi cesur hissediyorum, bu konuda konuşmak için kendime güveniyorum. İleride de beden olumlama ile ilgili çalışmalar yapmayı hedefliyorum. Türkiye'deki ilk Girl Up Kulübü olarak çok daha fazla kulüp kurmayı, çok daha fazla kıza ulaşmayı amaçlıyoruz. Her kızın kendi sesini bulmaya ve duyurmaya ihtiyacı var. Girl Up'a dahil olabildiğim için çok mutluyum. Bizim için Türkiye'deki ilk kulübü kurmak büyük bir gurur. Aynı zamanda ilk senemde 50 genç kız arasına seçilmek büyük bir onur” sözlerine yer verdi.

“Değişimin kendisi olun”

Genç kızlara tavsiyelerde bulunan Özünaldım, “Z jenerasyonuna bir tavsiyede bulunmak istiyorum; çok fazla yenilikçi fikrimiz var ama bir aksiyon almıyoruz. Eğer değişmesini istediğimiz bir sorun görürseniz, onu değiştirecek kişi siz olmalısınız. Hedefleriniz ne kadar çılgınca gelirse gelsin, bu konu sizin tutkunuzsa başarabilirsiniz. Ghandi'nin söylediği gibi; dünyada görmek istediğiniz değişimin kendisi olun” ifadelerine yer verdi.