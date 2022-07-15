Türk halk müziğinin üç usta ismi sevenleri ile buluşacak

Türk halk müziğin üç usta ismi Musa Eroğlu, Fuat Saka ve Güler Duman, hafta sonu sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en güçlü orkestralarından ‘Yediveren Orkestrası' eşliğinde gerçekleşecek ‘Sazımızla Sözümüzle' konserinde Musa Eroğlu, Fuat Saka ve Güler Duman, Ahmet Özgül yönetiminde halk müziğini jazz ile yoğuran Yediveren Orkestrası eşliğinde İstanbullu müzikseverlere muhteşem bir gece yaşatacak.

Uzun süredir hazırlıkları sürdüğü konserde üç usta isim dillere pelesenk olmuş şarkılarının yanı sıra, sahnede konuk sanatçı olarak Manga grubunun solisti Ferman Akgül - Manga grubunun Bateristi Özgür Can Öney ve Kardeş Türküler'in solisti Feryal Öney, Hüseyin Turan ve Mr Jade de yer alacak. Hayrettin Özayvaz organizasyonuyla 17 Temmuz Pazar akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek konserde birçok sürprize de imza atacaklar.