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Türk hastalara yurt dışında tedavi kolaylığı geliyor

Türk hastalara yurt dışında tedavi kolaylığı geliyor
Türk hastalara yurt dışında tedavi kolaylığı geliyor

Alman klinik IOZK, Covid-19 normalleşme sürecinde Avrupa Birliği’nin aldığı kararlar sonucu Avrupa’ya gidemeyen Türk hastalarının vize sorununu çözmek için çalışma yapacak.

Alman Klinik Immun-Onkologisches Zentrum Köln (IOZK), Covid-19 normalleşme sürecinde Avrupa Birliği (AB)'nin aldığı kararlar sonucu Avrupa'ya gidemeyen Türk hastalar için verdiği davet mektubu ile hastaların tedavi süreçlerini etkilemeyecek şekilde vize kolaylığı sağlıyor.

Almanya'da birçok kök hücre tedavisi yapan Türk Dr. Yadigar Genç, Covid 19 süreci içerisinde tedavi amaçlı seyahatlerde Alman yetkililerin hastalara vize kolaylığı sağladığını söyledi.

“Türk hastalar, hastalık yönetim sürecinde çok uyumlu”

Kanser tedavilerinde erken tanı ve teşhisin hastalığın tedavi sürecinde ölümcül derecede etkili ve önemli olduğunu söyleyen IOZK kurucusu Dr. Wilfried Stücker, “Türk hastalarının erken tedavi ve hastalık yönetim sürecinde çok uyumlu olduğunu ve konuyu çok ciddi şekilde takip ediyoruz” dedi.

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