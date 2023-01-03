Türk Hava Kurumu 2022 faaliyetlerini açıkladı



Yıl içerisinde Model Uçak Rehber Öğretmen Kursu, Bakıma Muhtaç 40 Çocuğa Model Uçak Kursu verilmesi, Model Uçak Eğitmen Sertifika Töreni ve sertifikaların verilmesi, Kurban Derisi Toplama Faaliyeti, 100.Yılda 100 Çocuk Türk kuşu ile buluşuyor Zafer Coşkusu projesi dahilinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için tarihi yerlerin gezilmesi gibi faaliyetlerde bulunan Kdz. Ereğli Türk Hava Kurumu bu yıl içinde faaliyetlerini dolu dolu geçireceğini belirtti.

Serhat Halit Biçer



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