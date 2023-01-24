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Türk Hava Yolları, İstanbul-Berlin seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları, İstanbul-Berlin seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, İstanbul-Berlin seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) Almanya'nın Berlin-Brandenburg Havalimanı’nda görev yapan yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle yarın bu kente düzenleyeceği bazı seferleri iptal etti.

Almanya'nın Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda çalışan yolcu kontrol şirketi personelleri ve güvenlik görevlileri ücret artışı talebiyle 25 Ocak Çarşamba günü grev yapacak. THY bu nedenle bazı seferlerini gerçekleştirmeyecek. THY, 25 Ocak Çarşamba günü İstanbul Havalimanı'ndan Berlin'e gerçekleştirmeyi planladığı TK1721,TK1723,TK1725,TK1727 sefer sayılı uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti. Ayrıca, Anadolujet'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Belin'e yapacağı TK7728 sefer sefer sayılı uçuşunu iptal etti.

Lokman Sarıkurt
 

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