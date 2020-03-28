İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Hava Yolları tüm yurt dışı seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Türk Hava Yolları tüm yurt dışı seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), iç hat seferlerinin İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını ve tüm yurt dışı seferlerinin ise durdurulduğunu açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Korona virüsü ile mücadele kapsamında, Tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur. İç hat seferlerimiz Cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır. İç hat tarifemiz gün içinde hazırlanıp ilan edilecektir” ifadelerini kullandı. Öte yandan kargo seferlerinin ise devam edeceği bildirildi.
Muhammet Mücahit Dereli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.