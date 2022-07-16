Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Farnborough'a katılım gösterecek

96 ülkeden 80 bin ziyaretçinin planlandığı dünyanın en önemli havacılık fuarı olan Farnborough Uluslararası Airshow'a katılım gösterecek Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ATAK, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET, ANKA, AKSUNGUR, MMU, ŞİMŞEK ve son olarak MMU simülatörü ile yer alacak.

ATAK ve HÜRKUŞ'un uçuş gösterilerinin de olacağı Farnborough Uluslararası fuarı hakkında konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil şunları anlattı: “Dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough'da özgün ürünlerimiz ile yer almak önceki yıllardaki katılımlarımıza göre daha anlamlı oldu. Bu yıl ATAK ve HÜRKUŞ burada izleyenler ile buluşacak ancak umuyorum ki bir sonraki Farnborough fuarına HÜRJET ve ATAK 2 ile katılım gösterir, ülkemizin havacılık gelişimini, teknolojisini ve üretim alanlarındaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oluruz.“

İbrahim Çakmak

