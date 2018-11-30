Türk hayırsever, Somalili yetim çocukların umudu oldu

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, külliyede yetişen çocukların ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaklarını vurguladı. Külliyede eğitim ve öğretime başlayan çocuklar ise, Türkiye'ye teşekkür ve dua etti.

Afrika Boynuzu'nun en doğusunda, Etiyopya, Yemen, Cibuti ve Kenya'nın komşusu olan 9.5 milyon yoksul insanın evi Somali'ye 2011 yılında kalabalık bir heyetle gelen ve o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kolları sıvayan Türk sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler, ülkenin kalkınması için yardımlarını sürdürüyor. Resmi olmayan rakamlara göre her 10 çocuktan sadece 4'ünün okula kayıtlı olduğu Somali'ye, Türk vatandaşı bir hayırsever tarafından Deniz Feneri Derneği aracılığıyla yetim eğitim külliyesi yaptırıldı. Ülkenin Somaliland bölgesinin Buhotle kasabasına yaptırılan, çoğu kıtlık ve hastalık yüzünden babasını kaybeden çocukların oluşturduğu 720 kişinin eğitim göreceği İsmet ve Fatma Tahiroğlu Eğitim Külliyesi'nin açılışı törenle yapıldı.

“Türkiye ve Somali kardeşliğine katkı sağlayacak”

Külliye içerisinde gerçekleştirilen törene Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Tuğrul, Ankara Koordinatörü Hamit Kunt'un yanı sıra kanaat önderleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Cengiz, Deniz Feneri Derneği olarak Türkiye'den bir hayırseverin yardımlarıyla kompleksi inşa ettiklerini ve bugün açılışının yapılacağını belirtti. Külliyenin içerisinde ilk ve ortaokul ile lisenin bulunduğunu ifade eden Cengiz, 720 kişi kapasiteli olduğunu dile getirdi. Külliyenin içerisinde yemekhane, yatakhane, kütüphane ve mescidin bulunduğunu kaydeden Cengiz, “Türkiye'den yardımları buraya ulaştıran çok kıymetli Tahiroğlu ailemize teşekkür ediyoruz. Bu tesisin Türkiye ile Somali arasındaki hem devlet hem de millet kardeşliğinin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacağını umut ediyoruz. Buradan yetişecek kardeşlerimiz Somali'nin kalkınmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Somalili çocuklardan Türkiye'ye selam

Daha sonra Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua edildi. Tekbirlerle açılış kurdelesi kesilmesinin ardından öğrenciler sınıflara alınarak, ders başı yaptı. Sınıfları dolaşan Deniz Feneri Derneği yöneticileri öğrencilere hediyeler dağıtarak, birlikte ders dinledi ve hayallerini sordu. Bir öğrenci, lise eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'de idare bölümünü okumak istediğini dile getirdi. Diğer öğrenciler ise doktor ve öğretmen olmak istediklerini anlatarak, Türkiye'ye teşekkür etti. Öğrenciler, hep bir ağızdan Türkiye'ye selam da gönderdi.

Mehmet Pişkin

