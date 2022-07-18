Türk hekimleri sayesinde titanyum meçlerle hayata tutundu

Gürcistan'da 3 yıl önce geçirmiş olduğu trafik kazası sebebi ile kafatasının büyük bir bölümünü kaybeden Gürcistanlı 20 yaşındaki Mariami Tchanturidze Türkiye'de özel bir hastaneye kafatasını yeniden şekillendirme ameliyatı talebi ile başvurdu. Talebi karşılık gören genç kızın yapılan tetkikler sonucu kafatası kemiğinin hem kaza hem de ameliyatlar sırasında kırılma ya da çıkarılması sonucunda kafatası kubbesinin hemen hemen yarısının olmadığı görüldü.

Genç hasta ameliyat için gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından yaklaşık 3 saatlik bir operasyon geçirdi. Hastaya titanyum meçlerle beraber kafa kalvaryumun yeniden şekillendirmesini sağlayacak bir ameliyat yaptıklarını kaydeden BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahı Op. Dr. Selçuk Gözcü, genç kızın sağlık durumunun iyi olduğunu, bir günlük yoğun bakım sürecinin ardından normal servise alındığını bildirdi.

Genç kıza beynindeki hasardan dolayı rehabilitasyon desteği verileceğini de belirten Op. Dr. Selçuk Gözcü, hastanın hem yürümesi hem konuşması hem de temel aktivitelerine devam edebilmesi için ise fizik tedavisinin başlayacağını söyledi.

Yaşanan bir trafik kazası sonrası hayata tutunma umudu ile geldi

Hastanın Türkiye'ye gelmeden önce geçirdiği ameliyatlar sebebiyle kafatasında hasarlar meydana geldiğini belirten Gözcü, “Hastanın geçirdiği trafik kazası sonrası kafa kemiklerinin kırılması, beyin kanaması gibi sorunlar dolayısıyla uzun bir yoğun bakım dönemi oluşmuş. Bu dönemde defalarca ameliyat edilmiş. Hasta rehabilitasyon döneminde kafayı yeniden şekillendirme ameliyatı talebi ile bize başvurdu. Davet göndermemiz sonucunda geldiğinde tetkikler ve değerlendirmelerde bulunduk. Genç kızın kafatası kemiğinin hem kaza hem de ameliyatlar sırasında kırılma ya da çıkarılması sonucunda kafatası kubbesinin hemen hemen yarısının olmadığını gördük. Sonrasında da hastamızı ameliyata aldık ve başarılı bir operasyon geçirdi” dedi.

Rehabilitasyon ve fizik tedavi süreci başladı

“Eski kafatasına çok yakın bir şekilde yeni bir kafatası inşa ederek hastanın hem görüntüsünü hem de sosyal hayattaki tekrar mutlu olma sürecini başlatmış olduk” diyen Op. Dr. Selçuk Gözcü, “Hastamızın bundan sonraki süreçlerde beyindeki hasardan dolayı mutlaka rehabilitasyon dönemi devam edecek. Bunlarla ilgili olarak hem yürümesi hem konuşması hem de temel aktivitelerine devam edebilmesi için fizik tedavi ile birlikte rehabilitasyon sürecine ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

“Sağlığını koruyarak, sosyal hayata karışabilecek”

Kafayı yeniden şekillendirmek için teknolojinin oldukça geliştiğini aktaran Gözcü, hastanelerinde de teknolojinin ileri imkanlarını en üst düzeyde kullandıklarını belirterek, ameliyatta genç kıza uygulanan yöntemle ilgili şu bilgilendirmelerde bulundu:

“Hastaya titanyum meçlerle beraber kafanın, kalvaryumun yeniden şekillendirmesini sağlayacak bir ameliyat yaptık. Bu ameliyat altyapıları artık bilgisayarlı ortamlarda üç boyutlu sistemlerde de çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Burada önemli olan karar verirken, hastanın o anki kendi defekti, bundan sonraki beklentileri. Önemli olan birebir sosyal hayata karışabilen ve kendi sağlığını koruyacak bir sistemin yapılmasıydı.”

“Hastanın fonksiyonel kayıpları rehabilitasyon tedavisiyle geri gelebilir”

Ameliyat süresinin ortalama 2-3 saat sürdüğünü kaydeden Gözcü, ”Ameliyat sonrası hastamızı bir gün boyunca yoğun bakımda takip ettik. Sonrasında da normal servise aldık. Bundan sonrasında ise fizik tedavi süreci başlayacak. Nitekim genç kızın beynindeki hasardan dolayı konuşma, yemek yeme gibi bazı fonksiyonel kayıpları var. Hastanın ileriki zamanlarda önemli olan bütün fonksiyonlarının geri gelebilme süreci rehabilitasyon süreci ile olacak. İnsanlara yeniden bir hayat enerjisi ve umut vermek bizim için de çok mutluluk verici” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“En önemli ameliyat için buraya geldik”

Kızının başarılı ameliyatı dolayısıyla mutluluklarını ifade eden anne Nadiya Kaftaradze ise tüm hastane ekibine teşekkürlerini ileterek şöyle konuştu:

“Kızım araba kazası sonucu kapalı beyin travması geçirdiği için hastaneye kaldırıldı. Çok fazla ameliyat geçirmek durumunda kaldı. Anevrizması patlamış ve kalp krizi geçirmişti. 3,5 sene Gürcistan'da doktorlar müdahale etti fakat en önemli ameliyatı yapamadıkları için buraya geldik. Kızımın ameliyatı da çok başarılı geçti hatta hemen ertesi günü normal servise bile alındı. Bu yüzden öncelikle Selçuk Bey ve tüm hastane personeline çok çok teşekkür ederiz” dedi.