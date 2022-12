Türk iş adamı Selahattin Dulkadir, Jeet Kune Do Avrupa Federasyonu Başkanı olarak görevlendirildi

İzmir'de faaliyetlerini sürdüren Malatyalı iş adamı ve Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Dulkadir, Avrupa Jeet Kune Do Federasyonu Başkanlığı görevinin kendisine tevdi edilmesi üzerine, İzmir'de Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu Genel Koordinatörü Ahmet Wahba ve Baş Hakem Abdulvahit Alagöz ile biraraya geldi. Dulkadir'e mazbatasını, Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu Genel Koordinatörü Ahmet Wahba takdim etti.

"Jeet Kune Do felsefesini dünyaya tanıtacağız"

Avrupa Jeet Kune Do Federasyon Başkanı Selahattin Dulkadir, "Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı tarafından tarafıma tebliğ edilen Avrupa Jeet Kune Do Federasyon Başkanlığı görevini, Avrupa'da ilk Türk federasyon başkanı olarak almanın şerefini yaşıyorum. Öncelikle; Avrupa başta olmak üzere Dünya'nın ayak basabildiğimiz her yerinde Jeet Kune Do felsefesini anlatabilmek için çalışacağız. Bu konuyu özellikle herkesin idrak etmesini ve anlamasını istiyorum; dil, din, mezhep ve ırk ayrımı yapmadan tarafımıza tebliğ ve beyan edilmiş olan Jeet Kundo Avrupa Federasyonu Başkanlığını layıkıyla yapacağımıza herkesin emin olmasını istiyorum." diye konuştu.

Görevlendirme ile ilgili açıklama yapan Jeet Kune Do Federasyonu Baş Hakemi Abdulvahit Alagöz, "Selahattin Bey'in Avrupa Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı olması, bir Türk insanının böyle bir göreve gelmesi bizim için büyük bir gurur." dedi.

Dünya üzerindeki çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen Alagöz, “Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu olarak Avrupa'daki yapılanmalarımızı ve çalışmalarımızı hızlandırdık. Avrupa'daki çalışmalarımızın da öncülüğünü ve liderliğini yapmak üzere iş adamı, sevdiğimiz dostumuz Selahattin Dulkadir Bey görevlendirilmiş oldu. Selahattin Bey'le öncelikli planımız, Avrupa'daki ulusal bazda icra edilen faaliyetleri kıta bazında bir araya getirip, Avrupa Şampiyonası'nı ve Avrupa kıta birliğini organize etmek. İlk planda da Türkiye'de bir organizasyon planımız var. İnşallah resmi prosedürler hızlı bir şekilde tamamlanırsa yılın ilk 6 ayında organizasyonları en üst seviyede, en görkemli şekilde ve en kaliteli altyapıyla icra edeceğiz. Gerek Türkiye olarak gerek ekip olarak Selahattin Bey'le birlikte bu işi dünyanın gıpta edeceği üst seviyede icra edeceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Hasan İnce - Akın Küçükkurt - Ayhan Ederoğlu



