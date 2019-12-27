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Türk- İş Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türk- İş Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Türk- İş Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Türk-İş'in Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 162,70 TL olarak belirlendi. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 44,62 TL olarak açıklandı. Evli olmayan ve çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' aylık 2 bin 649,75 TL olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,85 oranında arttı.

Mehmet Kalay

 

 

 

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