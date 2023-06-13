TÜRK-İŞ asgari ücret komisyon üyesi Solak: 'Toplantıda herhangi rakam konuşulmadı'

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi. İşçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu (TİSK) heyetinin katıldığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantının ardından TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonu üyesi ve Haber-İş Genel Başkanı Veli Solak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Toplantıda herhangi resmi bir rakam konuşulmadı”

Sürecin bayramdan önce sürecin bitmesini istediklerini belirten Solak, “İkinci toplantı yarın da olabilir, bu akşam da olabilir, ertesi gün de olabilir. Şu an herhangi bit tarih yok. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde toplantının bir an önce bitmesi ve asgari ücretli çalışanların da günün şartlarına göre, yaşana ekonomik krizlere göre, ev kiralarına göre ve hayat pahalılığına göre ücretlerinin güncellenmesini istiyoruz. Resmi belgeler istendi önümüzdeki günlerde veya ileriki saatlerde resmi açıklamayı yapacağız. Toplantıda herhangi resmi bir rakam konuşulmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon kimlerden oluşuyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Şu anki asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, bin 551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Yeni asgari ücret miktarı ne kadar olacak?

Asgari ücret komisyonu birinci toplantısında, net 8 bin 506 lira olan asgari ücrete ilişkin beklentiler, enflasyon, alım gücü, istihdam başta olmak üzere ekonomik veriler değerlendirilecek.

İşte asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar:

Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira.

Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira.

Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira.

Yüzde 45'lik bir zamda net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira.

Kemal Diri - Gürkan Sayın

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.