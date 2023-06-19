Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması



Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Atalay, ikinci asgari ücret komisyonunun bugün toplandığını hatırlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile 2 kere konuşma imkanı bulduğunu ifade eden Atalay, "Komisyondaki arkadaşlarımız ikinci toplantılarını bugün yaptılar. Tabii biz bu arada Sayın Bakan'la iki kere konuşma imkanı bulduk. Bugün geldim. Saat 14.00'te bir kere daha görüşüp TİSK'in başkanı Özgür Burak Bey de vardı. Saat 19'da da buraya geldim. 19.30'da beyefendinin yanına girdik. Aşağı yukarı bir saat, bir saat on beş dakika, nedir, ne değildir? Hangi konumdayız? Kendisine anlatma imkanı buldum. Belli bir yere geldik. Şimdi buradan Çalışma Bakanlığı'na gideceğim. Sayın Bakan beni bekliyor. Oradan da bizim arkadaşlarımızla bu akşam hepsini toplayabilirsek bu akşam, yoksa sabah bir toplantı yapacağız inşallah. Şimdi bu akşamki Bakan Bey'den konuşmadan sonra zannediyorum sabah TİSK'in başkanıyla da bir ortak toplantı olacak. Yani perşembeyi bulmadan bir neticeye varacağını umut ediyorum. Burada ben taleplerimizi geldiğimiz noktayı kendisine Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteyim. Belli bir noktaya geldik. Ama şu anda Çalışma Bakanlığı'ndan belli bir yere gelmeden TİSK'in başkanları belli bir yere gelmeden burada bir şey söylemem doğru değil ama şunu söylerim. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Ben resmi ben konuştuktan sonra bir daha ne işi konuşurum ne Türk-İş konuşur. Ben en son noktayım. Onun için kendimi de sizi de sıkıntıya sokacak, mahcup olacak bir şey söylemeyeyim. Yani burada arzu ettiğimiz, biz ne talep ettik? O arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Bir görüşeyim Sayın Bakan'la, arkadaşlarla görüşeyim. Perşembeye kalmadan bitireceğimizi umut ediyorum” diye konuştu.

Atalay, asgari ücretin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanacağını söyledi.

Mehmet Kalay



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.