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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: 'Türk-İş'in asgari ücret teklifi 9 bin liradır'

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: 'Türk-İş'in asgari ücret teklifi 9 bin liradır'
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: 'Türk-İş'in asgari ücret teklifi 9 bin liradır'

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Türk-İş’in asgari ücret teklifi 9 bin liradır” dedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: 'Türk-İş’in asgari ücret teklifi 9 bin liradır' - Tıkla İzle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrasında ise herhangi bir asgari ücret rakamı açıklanmadı. Toplantının yaklaşık son yarım saatinde salonda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergül Atalay toplantı sonrasında basın açıklaması yaptı. Atalay, “20 gündür süren bir süreç arkadaşlar bugün üçüncü toplantıyı yaptılar. Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır” diye konuştu.

Doğukan Gürel - Kemal Diri - Hakan Karaduman

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