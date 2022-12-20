Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: 'Türk-İş'in asgari ücret teklifi 9 bin liradır'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrasında ise herhangi bir asgari ücret rakamı açıklanmadı. Toplantının yaklaşık son yarım saatinde salonda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergül Atalay toplantı sonrasında basın açıklaması yaptı. Atalay, “20 gündür süren bir süreç arkadaşlar bugün üçüncü toplantıyı yaptılar. Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır” diye konuştu.

Doğukan Gürel - Kemal Diri - Hakan Karaduman

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