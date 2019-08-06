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Türk işadamı Yılmaz, İsrail'de iş yapan Türk işadamlarının sorunları için yardım istedi

Türk işadamı Yılmaz, İsrail'de iş yapan Türk işadamlarının sorunları için yardım istedi
Türk işadamı Yılmaz, İsrail'de iş yapan Türk işadamlarının sorunları için yardım istedi

İsrail'de 24 yıldır faaliyette bulunan iş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz, sorunlarının çözümü için yardım istedi.

Mavi Marmara döneminden kalma bir hıncın bedelinin ödetilmek istendiğinin altını çizen Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayi Başkanlığı ile 2003-2015 yılları arasında yapılan bir dizi ikili faaliyet nedeni ile İsrail'de şirketimize tamamen politik olan sorunlar yaşatılmaktadır. Bu da Türk devleti aleyhine kamu zararı oluşmasına sebebiyet vermektedir" dedi. 

Kanuni haklardan doğan haklarını İsrail Hükümetine karşı kullanmalarının engellendiğini belirten Yılmaz, "İlgili Daire Başkanlığı gerekli yazıları verme konusunda İsrail tarafını güçlendiren geri adımlar atmaktadır. Bu meselenin çıkışı siyasi bir konu olan Mavi Marmara meselesidir. Politik bir meselede hiçbir ilişkisi olmayan Türk şirketi zarar görüyor. Ve ülkesinden ihtiyacı olan yardımı alamıyor. İlgili kurumun Cumhurbaşkanlığına bağlı olması nedeniyle meseleye Cumhurbaşkanımızın acilen dahil olmasını bekliyoruz" dedi.
 

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