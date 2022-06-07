Türk işi çekici...

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Arıza yapıp yol ortasında kalan aracı kurtarmak için bir grup gencin kendilerince bulduğu ilginç yöntem kameralara yansıdı. Arkadaki aracın motor kaputu üzerine oturan iki genç ayaklarını uzatıp öndeki arıza yapan otomobile dayadılar. Gençlerin işaret vermesi üzerine arkadaki araç hareket edip öndeki aracı itmeye başladı. Gençlerin ölüm tehlikesini göze alıp izledikleri yöntem vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ali Kamur - Abdullah Uğur