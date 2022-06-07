İhlas Haber Ajansı

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Türk işi çekici...

Türk işi çekici...
Türk işi çekici...

Bursa'da yolda kalan araç daha önce görülmemiş bir yöntemle kurtarıldı. Motor kaputunun üzerine oturup ayaklarıyla önceki aracı iten iki genci görenler o anları kameraya aldı.

Türk işi çekici... - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Arıza yapıp yol ortasında kalan aracı kurtarmak için bir grup gencin kendilerince bulduğu ilginç yöntem kameralara yansıdı. Arkadaki aracın motor kaputu üzerine oturan iki genç ayaklarını uzatıp öndeki arıza yapan otomobile dayadılar. Gençlerin işaret vermesi üzerine arkadaki araç hareket edip öndeki aracı itmeye başladı. Gençlerin ölüm tehlikesini göze alıp izledikleri yöntem vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ali Kamur - Abdullah Uğur

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