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Türk kadın girişimci: 'Türk firmaları e-ticarete girmeli'

Türk kadın girişimci: 'Türk firmaları e-ticarete girmeli'
Türk kadın girişimci: 'Türk firmaları e-ticarete girmeli'

Amerika’da kurduğu e-ticaret sitesiyle yüzbinlerce kişiye ulaşan Penney Pınar Karabey, çok iyi Türk firmaları olmasına rağmen tahsilat seçeneklerinde sorunlar olduğunu söyledi.

Amerika'da kurduğu markasıyla trend ürünleri Amerikalı tüketicilere ulaştıran Karabey, “Türkiye'de çok iyi markalar var, ancak bu firmalar dünyaya açılamıyor. Çünkü paralarını tahsil edebilecekleri seçenekleri kısıtlı, bu sorunun çözülmesi halinde Türk firmalarının dünyada önemli başarılara imza atacağını düşünüyorum. Türk firmaları e-ticarete girmeli” dedi.

Dünyada e-ticaret hacminin 4 trilyon doları aştığını kaydeden Karabey, “Pandemi döneminde tüm dünyada adeta patlama yaşandı. Büyük firmalar karlarını katlayarak büyüdüler. Türk üreticiler bu mecralarda çok iyi satışlar yapabilir. Ancak bu konuda destekleyici ve kolaylaştırıcı politikalara ihtiyaç var” diye konuştu. Türkiye'nin yıllık 20 milyar liralık bir e-ticaret büyüklüğüne ulaştığını da kaydeden Karabey, “Firmalarımızın bunun üzerine çıkma potansiyelleri var. Pandemi döneminde bu fırsatın da açıldığını görüyoruz. Dünyada 2 milyarı aşkın insan internet üzerinden alışveriş yapıyor. Doğru ürün ve doğru stratejiyle bu insanlara ulaşmak hiç de zor değil” şeklinde konuştu.

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