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Türk kadınının gücü! Bu maç için İrlanda'da nefesler tutulacak

Türk kadınının gücü! Bu maç için İrlanda'da nefesler tutulacak
Türk kadınının gücü! Bu maç için İrlanda'da nefesler tutulacak

Sabriye Şengül, dünyanın en büyük MMA organizasyonlarından biri olan Bellator'da 25 Şubat’ta ülkemizi temsil edecek.

Sabriye Şengül, 5 kıtanın en iyi şampiyonlarının kafes içinde yaptığı en büyük dövüş organizasyonu olan Bellator'da mücadele edecek. İrlanda'nın Dublin şehrinde Sabriye Şengül'ün MMA'daki rakibi, Fransız MMA dövüşçüsü Lucie Bertaud oldu. 25 şubattaki maça az bir süre kala milli gururumuz, antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Dünyanın en büyük dövüş arenalarından biri olan Bellator'da profesyonel dövüşen Sabriye Şengül, bu organizasyonda kafese çıkan ilk Türk kadın dövüşçü ünvanına sahip. Profesyonel de 2 kez Dünya Kick Boks şampiyonluğu ve daha bir çok  başarıları olan millimiz bu maçı da alarak ülkemize ve şehitlerimize armağan etmek istiyorum dedi.

Daha önce boksta milli sporcu olarak birçok başarılar, şampiyonluklar yaşayan Sabriye Şengül, Kick boks'ta  Dünya şampiyonluk kemerlerini de kazandı.

MMA de Bellator'la iyi bir kontrat yaptığını, hedefinin Bellator'da da Dünya şampiyonluk kemerini kazanıp ülkemize getirmeyi çok istediğini soyledi.

Şengül, 'Bunun için çok çalışıyorum insallah bunu da başaracağım' diye konuştu.

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