Türk kadınlarının işgücüne katılım oranı arttı

Medya takibi kurumu Ajans Press, işgücü ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl içerisinde işgücü ile alakalı basına 13 bin 60 haber yansıdığı tespit edildi. Kadın işgücü de basında farklı bir başlık oluştururken, çıkan haber sayısının bin 891 olduğu görüntülendi. Haber içerikleri incelendiğinde de kadınların işgücüne katılımını arttırmak amacıyla düzenlenen kurs ve eğitim haberlerinin ön planda yer aldığı saptandı.

Ajans Press'in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre kadınların işgücüne katılma oranları belli oldu. Böylelikle Türkiye'deki kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 34 olarak saptandı. 18 yıl öncesi ile kıyaslandığında da kadınların işgücüne katılma oranı 2001 yılında yüzde 27 olarak görüldü. 2019 yılı itibarıyla dünya genelinde kadınların işgücüne katılma oranı ise yüzde 47 olarak gözlendi. En yüksek kadın işgücü ise Doğu Asya ve Pasifik ülkelerinde görülürken, burada oran yüzde 59 olarak kaydedildi.