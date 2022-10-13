Türk kahve sektörünün geleceği Coffy, 21 şubeye ulaştı

Kahve tutkunları arasında yıldızı çok kısa zamanda parlayan Tek Fiyatlı Kahve Noktası Coffy, 21'inci şubesini İstanbul Kadıköy'de tüketicilerin hizmetine sundu. Ustalıkla harmanlayıp özenle hazırlanan Kolombiya ve Etiyopya menşeli çeşitlerini tek fiyata sunarak kaliteli kahve deneyimini ulaşılabilir hale getiren Coffy; Türkiye'nin ilk lokal ve tek fiyat sistemi ile çalışan dijital kahve markası. Müşteri deneyimini hızlandıran, özelleştiren ve kolaylaştıran teknolojik alt yapısı, uygun fiyatlı yüksek kaliteli ürünleri ve başarılı sonuçları kanıtlanmış franchising sistemi ile kısa zamanda çekim merkezi haline gelen Coffy, uluslararası pazarda yaklaşık 1,000 şubelik deneyimi bulunan DP Eurasia Group'un projesi. Marka; içinde bulunduğumuz enflasyonist dönemde “Bizim Kahvemiz Ucuz Değil, Onlar Pahalı” sloganının arkasında durarak fiyat artışlarına rağmen tüketici nezdindeki ulaşılabilirliğini koruyor ve rekabette farklı bir kulvar oluşturuyor. Coffy'nin kahve çeşitlerinin yanı sıra tatlılar, sandviçler, çörekler ve poğaçalardan oluşan leziz ve uygun fiyatlı menüsü ise damaklarda doyurucu izler bırakarak ara öğünlerin vazgeçilmezi oluyor.

Fiyat/performans, tek fiyat ve dijitalleşme: Tüketicilerin ortak taleplerini karşılıyor

İlk şubesini Ekim 2019'da yine İstanbul Kadıköy'de açan Coffy; “Tek Fiyatlı Kahve Noktası” konseptiyle Türk kahve kültürünün geleceğini şekillendirmek üzere yola çıktı. Aktif ve yeniliklere açık ekibi, sektörde benzeri bulunmayan konsepti ve satınalma hacmi sayesinde bayisine her zaman en iyi fırsatları sunan güçlü franchising sistemi ile kısa zamanda büyüme adımları attı. Türkiye'nin en saygın ve bilinir tedarikçileri ile çalışarak şubelerine yüksek standartlardaki hammadde ve malzemeleri sağlayan, ürün çeşitliliğini sürekli artıran ve teknolojisiyle fark oluşturan Coffy; kahve pazarındaki tüketicinin fiyat/performans, tek fiyat ve dijitalleşme yönünde gelişen ortak taleplerini bütünüyle karşılıyor. Dijital araçlarını gün geçtikçe geliştiren markanın Google Play ya da Apple Store'dan indirilen Coffy App uygulaması; hızlı, vakit kazandıran, kahve sırasında beklemeye son veren “Beklemeden Gel Al” özelliğiyle öne çıkarken, son derece yenilikçi bir teknoloji olan Sipariş Takip Ekranları tüketicilerin sipariş konforunu artırıyor. Coffy aynı zamanda Caddebostan ve Sabancı Üniversitesi şubelerinde aktif olan otonom robotlarla sipariş ve servis sistemini yaygınlaştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilme hayaliyle doğaya verilen zararın önüne geçmeyi hedefleri arasına koyan Coffy, tek kullanımlık atığı azaltmak için “kartonsuz kahve” diyor ve termosuyla şubeleri ziyaret eden tüketicilere indirimle hizmet veriyor. Bu alışkanlığın yaygınlaştırılması adına tüm şubelerde Coffy termosları da satışa sunuyor.

“Türkiye kahve pazarı çok hızlı büyüyor”

Pandemiyle birlikte yeme-içme sektöründeki daralmaya rağmen bu daralmanın kahve pazarına olumlu olarak yansıdığını dile getiren DP Eurasia Group CEO'su Aslan Saranga, ”Ekip arkadaşlarımızla işimiz dolayısıyla dünyayı dolaşıyoruz. Bu sayede yurt dışındaki kahve konseptlerini görme şansımız oldu. Kendi aramızda sohbet ederken “Biz böyle bir işi yapabilir miyiz?” ve “Türkiye'de kahve neden pahalı” diye düşündük. Ülkemize döndüğümüzde gördük ki kahve pazarı son 3,5 senede Türkiye'de çok hızlı büyüyor. Türkiye esasında bir kahve ülkesi, Türk kahvesi gibi tüm dünyaca tanınmış bir ürünü var. Bunun yanında son dönemde bu espresso bazlı kahve sektörü de derinleşmiş. Kendi tecrübemize baktık. 25 senedir yeme-içme sektörünün içindeyiz. Ürünün marjı çok güzel, pazar çok hızlı büyüyor. Ve pandemi sırasında operasyonumuzu başlatmaya karar verdik. Coffy bugün tek fiyatlı kahve markası olmaktan çok daha kapsamlı bir noktaya geldi. Sektördeki zincirlerden ayrışan çok farklı yönleri var. Birincisi fiyat. “Peki fiyatta nasıl farklılaşılabilir?” diye sorabilirsiniz. Türkiye'de 625 şubeyi yöneten Domino's markasına da sahip olduğumuz için satın alma yönümüz çok kuvvetli. Coffy'nin küçük konsepti de var, büyük konsepti de var. Hangi konsept olursa olsun kiralar Coffy'de daha uygun. Dolayısıyla Coffy'de kiraların daha uygun olması, fiyatlarımızı da daha uygun hale getiriyor. Coffy'nin diğer kahve zincirlerinden ayrılan en önemli özelliği dijital app, uygulamamıza çok sayıda özellik entegre edilmiş durumda. Giderek daha da gelişiyor. çok bir uygulamamız var. Tabii ki ürünümüzün kalitesi ve lezzeti tartışılmaz düzeyde. Bütün bunlar bir arada Coffy'yi özgün ve yenilikçi bir marka haline getiriyor” dedi.

“Bulunduğumuz şehirlerde büyümek istiyoruz”

Aslan Saranga, “Bizimi şirketimiz yeme-içme sektöründe fakat dijital alt yapısı çok kuvvetli bir marka. Bu dijital alt yapısını her türlü markası için kullanabilme yeteneğine de sahip. App'imiz çok çok hızlı büyüyor. Kahve işinde en önemli şey nedir? Beklemeden ya da minimum seviyede bekleyerek ürüne ulaşmak. Coffy tüketicileri app'den sipariş vererek kahvelerini çok hızlı bir şekilde alabiliyorlar. Kahve, Coffy ile birlikte evlere servise çok uygun bir ürün haline geldi. Bu nedenle dijital tarafımız sektörün en iyisi diyebilirim. Bugün 21. dükkanımızı açıyoruz. İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa olmak üzere dört büyük şehirdeyiz. İzmir'i de kapsama alarak bulunduğumuz şehirlerde büyümek istiyoruz. 2022 yıl sonunda 40 Coffy şubesi hizmete girecek. 2023 hedefimiz ilk aşamada 100 şubeye ulaşmak. Sonuç itibariyle, Türkiye'nin en büyük kahve zinciri haline gelmek için ilerliyoruz, aşama kaydediyoruz. Bunu başaracağımıza dair şüphemiz yok” diye konuştu.

Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat

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