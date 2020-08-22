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Türk karasularına geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk karasularına geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Türk karasularına geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na bir lastik botla gitmek isteyen 25 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'tan Midilli Adası'na gitmek isteyen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 25 Afganistan uyruklu göçmenler, Ege Denizi'nin ortasında Yunan Sahil Güvenlik botlarıyla karşılaştı.

Botları patlatılan ve yedek benzinleri alınan Afgan grup, Yunan ekipleri tarafından Türk karasularına geri itildi.
Güçlükle Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Yellice Adası'na ulaşan Afgan grubu fark eden Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri adaya çıkarak göçmenleri kurtardı.

Cunda Adası'na getirilen düzensiz göçmenlere Sahil Güvenlik bünyesindeki askerler tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi yardım malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Suat Salgın

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